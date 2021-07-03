Курс долара в липні зміниться: українцям назвали цифри

Гривня стане міцнішою

"Ніяких загроз стабільності гривні в найближчі два місяці я не бачу. Навпаки, вже в найближчий тиждень - півтора з високою ймовірністю тенденції до зміцнення нацвалюти знову стануть актуальними", - розповів Сергій Кирилюк , директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку".

З ним згоден також аналітик Роман Бабицький, голова Ради з питань міжнародних інвестицій та економічного розвитку України.

"Курс гривні дійсно зміцнюється. За останній місяць середня ставка зменшилася з 28,15 грн за долар до 27,43 грн. Мінфін прогнозує, що на цьому тижні він не вийде за межі коридору 27,30-27,70", - говорить він.

Коливання можливі

Сергій Кирилюк каже, що курсові розвороти можливі в обидві сторони, що пов'язано і з випадковими факторами і календарними. Наприклад, такими як щомісячні виплати Держказначейством експортерам великих траншів ПДВ-відшкодування, продовження співпраці з МВФ та іншими.

Яким буде курс у липні

На думку Кирилюка нацвалюта в пікові моменти може досягати позначки 26,5 грн/дол.

"Я вважаю, більшу частину липня - серпня курс буде перебувати в коридорі 26,5-27,0 гривень за долар", - каже експерт.

На думку Романа Бабицького, на середину року прогнозують курс долара по 27,3-27,5 грн.

Який курс долара зараз

Національний банк України на 2 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,3841 гривень за 1 долар.