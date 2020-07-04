Курс долара 2020: чого чекати українцям наступного тижня

Курс долара в Україні 2020 продовжує утримуватися на стабільній позначці. Однак незабаром все може змінитися. Зазначається, що скорочення обсягу торгів на міжбанку пов'язують з відсутністю на торгах таких великих гравців, як Нацбанк і НАК "Нафтогаз". Відповідно, ніяких підстав для появи регулятора не було.

"Нерезиденти на ділі довели, що у них немає ніякої істерики або паніки навколо відставки голови НБУ в Україні. Ніхто ні розпродавав облігації внутрішньої держпозики, ні скуповував долар, скидаючи гривню. Ринок був спокійним і виваженим. Тому банки продавали долар зі своїх валютних позицій, розуміючи, що не зароблять на ньому", - розповів аналітик Василь Невмержицький виданню "Країна".

Спекулянти, які хотіли заробити на ажіотажі навколо НБУ і відставку його голови, виявилися не при справах. А скарбники в свою чергу переконалися, що ніякого відтоку іноземного капіталу не станеться, адже значення Якова Смолія було сильно переоцінене.

Багато хто припускав, що стабільність по міжбанку пов'язана з вихідними в США, але фінансисти дане припущення спростовують. Вони пояснюють це тим, що паузи у ходінні долара не було. Хоча офіси банків не працювали, платежі проходили автоматично, що часто практикують в банках США.

Скарбники допускають невелике подорожчання долара на наступному тижні і дають середній прогноз на період з 6 по 10 липня, згідно з яким вартість долара буде становити приблизно 27,00 - 27,30.

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