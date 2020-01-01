Курс долара в 2020 році: у Кабміні зробили важливу заяву

Курс долара продовжить знижуватися (фото: РБК-Україна)

Курс долара в Україні, швидше за все, продовжить падати в 2020 році

Курс долара в Україні в 2020 році продовжить падіння. Скільки буде коштувати валюта по відношенню до гривні - невідомо. Але, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, національна валюта зміцнюватиметься і надалі.

"Тенденція до зміцнення гривні збережеться в наступному році", - сказав Гончарук в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Також глава Кабміну підкреслив, що послаблення гривні і підвищення курсу долара, яке почалося в кінці 2019 року, є ситуативним.

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Експерти, до речі, дотримуються такої ж думки. За словами аналітиків, різкий стрибок долара носить спекулятивний характер, а ніяких глобальних змін в економіці країни не відбулося.

Фахівці запевняють, що ситуація з курсом валют стабілізується відразу після новорічних і різдвяних свят. Тоді ж, ближче до середини січня, знову почне зміцнюватися гривня.

Але в перші дні 2020 року долар на міжбанку може коштувати близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,8/24,1 грн, прогнозує старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

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Додамо також, що в проекті бюджету на 2020 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозу курсу на рівні 27,5 грн за долар на кінець року.

Зазначимо, що зміцнення національної валюти в минулому році стало рекордним за всю її історію з 1996-го.