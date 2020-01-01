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Курс доллара в 2020 году: в Кабмине сделали важное заявление

STYLERЖизнь    01.01.2020 - 12:01
Курс доллара в 2020 году: в Кабмине сделали важное заявление
Курс доллара продолжит снижаться (фото: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине, скорее всего, продолжит падать в 2020 году

Курс доллара в Украине в 2020 году продолжит падение. Сколько будет стоить валюта по отношению к гривне - неизвестно. Но, по словам премьер министра Алексея Гончарука, национальная валюта будет укрепляться и в дальнейшем.

"Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - сказал Гончарук в интервью телеканалу "Украина 24".

Также глава Кабмина подчеркнул, что нынешнее ослабление гривны и повышение курса доллара, которое началось в конце 2019 года, является ситуативным.

Что говорят финансисты про курс доллара в Украине

Эксперты, к слову, придерживаются такого же мнения. По словам аналитиков, резкий скачок доллара носит спекулятивный характер, а никаких глобальных изменений в экономике страны не произошло.

Специалисты уверяют, что ситуация с курсом валют стабилизируется сразу после новогодних и рождественских праздников. Тогда же, ближе к середине января, вновь начнет укрепляться гривна.

Но в первые дни 2020 года доллар на межбанке может стоять около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,1 грн, прогнозирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Курс доллара в 2020 году: в Кабмине сделали важное заявление

Курс доллара в Украине упадет в 2020 году (иллюстративное фото)

Добавим также, что в проекте бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 грн за доллар на конец года.

Отметим, что укрепление национальной валюты в прошлом году стало рекордным за всю ее историю с 1996-го.

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