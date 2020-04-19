Курс долара 2020: експерти здивували прогнозом на травень

Курс долара в Україні - які зміни відбудуться в травні (фото: РБК-Україна)

Щодо прогнозу курсу долара в травні експерти не сумніваються

Прогноз курсу долара в Україні 2020 на травень та червень експерти спрогнозували. Вони розповіли, що буде впливати на курс найбільше, а також поділилися припущеннями щодо ситуації в майбутньому.

Голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що девальвація буде невеликою, так як ми отримаємо транш від МВФ, який зміцнить гривню і утримає її в коридорі 26,9-27,5 грн/долар. Про це інформує видання "Сьогодні".

Забловський додав: "Цьому сприятиме також поступова активізація ділової активності в країні на тлі очікуваного поетапного пом'якшення карантинних обмежень для економіки, починаючи з травня".

У свою чергу член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін прогнозує більш глибоке падіння нацвалюти до 28-28,5 грн/долар. Він стверджує, що на динаміку курсу будуть впливати: скорочення надходжень валюти від трудових мігрантів, швидкість виведення нерезидентами спекулятивного капіталу з ринку ОВДП і глибина світової економічної кризи.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин очікує 28-29 грн за долар. "Курс гривні виявиться під тиском через зниження надходження валюти в країну, як з боку експортерів, так і заробітчан", - зазначив експерт.

Раніше ми писали, яким буде курс долара після Великодня в Україні.

А також про те, що валютні виплати уряду України і Національного банку в 2020 - 2022 роках разом з відсотками перевищать 24 млрд доларів.