ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара 2020: експерти здивували прогнозом на травень

STYLERЖиття    19.04.2020 - 14:40
Курс долара 2020: експерти здивували прогнозом на травень
Курс долара в Україні - які зміни відбудуться в травні (фото: РБК-Україна)

Щодо прогнозу курсу долара в травні експерти не сумніваються

Прогноз курсу долара в Україні 2020 на травень та червень експерти спрогнозували. Вони розповіли, що буде впливати на курс найбільше, а також поділилися припущеннями щодо ситуації в майбутньому.

Голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що девальвація буде невеликою, так як ми отримаємо транш від МВФ, який зміцнить гривню і утримає її в коридорі 26,9-27,5 грн/долар. Про це інформує видання "Сьогодні".

Забловський додав: "Цьому сприятиме також поступова активізація ділової активності в країні на тлі очікуваного поетапного пом'якшення карантинних обмежень для економіки, починаючи з травня".

У свою чергу член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін прогнозує більш глибоке падіння нацвалюти до 28-28,5 грн/долар. Він стверджує, що на динаміку курсу будуть впливати: скорочення надходжень валюти від трудових мігрантів, швидкість виведення нерезидентами спекулятивного капіталу з ринку ОВДП і глибина світової економічної кризи.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин очікує 28-29 грн за долар. "Курс гривні виявиться під тиском через зниження надходження валюти в країну, як з боку експортерів, так і заробітчан", - зазначив експерт.

Раніше ми писали, яким буде курс долара після Великодня в Україні.

А також про те, що валютні виплати уряду України і Національного банку в 2020 - 2022 роках разом з відсотками перевищать 24 млрд доларів.

Аналітики прогнозують зниження курсу долара НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку
Новини України Курс долара
Lite
On Top