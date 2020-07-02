На курорті під Одесою помітили парковку елітних авто: Монако відпочиває

В Одеській області на курорті місцеві жителі помітили на парковці цілий фешенебельний автопарк. Хоча це не столиця, але вартість припаркованих автомобілів оцінюється більше, ніж півмільйона доларів.

Як повідомляє видання "Топжир", знімок прислав один з читачів під час відпочинку. Він зазначає, що більшість автомобілів на київських номерах.

Під Одесою помічені елітні авто (фото: topgir.com.ua)

Зліва на право розташувалися: Porsche Cayenne, Brabus G500 4×42, Bentley Bentayga, кабріолет Aston Martin DB11, новий Jaguar F-Type R 2020.

Судячи з усього, готель користується попитом серед багатих українців. Причому, особливо в карантин, коли провести вихідні за кордоном досить проблематично.

Відзначимо, що на минулих довгих вихідних з нагоди Дня Конституції в Одесі був справжній аншлаг. Працювали бари, нічні, клуби, ресторани, а в самому місті спостерігалося багато киян. Про соціальну дистанцію люди забули, маски практично ніде не надягали.

Як ми раніше писали, у Києві помітили дорогуще авто на кримських номерах.