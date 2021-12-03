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На курорті під Одесою будують дзеркальний туалет: як виглядає це "диво" за 3 мільйони

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Южне, П'ятниця 03 грудня 2021 15:30
На курорті під Одесою будують дзеркальний туалет: як виглядає це "диво" за 3 мільйони Колаж РБК-Україна: на курорті під Одесою будують дзеркальний туалет
Автор: Світлана Мащенко

У курортному місті Одеської області місті Южне будують дзеркальний туалет. Власне, дзеркальними вирішили зробити стіни цього "дива" архітектури. Зараз фасад вже зведений, і йдуть роботи з підведення вбиральні до комунікацій.

Про це пише Suspilne.

Такий нестандартний туалет з'явиться на території майбутнього скейт-парку для молоді.

За словами Геннадія Мартинова, начальника Управління капітального будівництва Южненської міської ради, на нього виділили майже три мільйони гривень з місцевого бюджету.

Будівництво вбиральні розпочали ще восени, і роботи тривають.

"Зараз ми його підключаємо до всіх комунікацій і мереж. Проклали кабель, будемо робити освітлення", - розповідає Мартинов.

На курорті під Одесою будують дзеркальний туалет: як виглядає це &quot;диво&quot; за 3 мільйони

Фото: у Южному будують дзеркальний туалет (suspilne.media)

За його словами, міськрада отримала кілька проектів з облаштування фасаду. Але керівництво зупинилося саме на такому, "дзеркальному" варіанті, вважаючи, що він буде виглядати "сучасніше", і сподобається молоді, яка за задумом і стане користувачем туалету.

Що буде "під дзеркалами"

Всередині в будівлі три приміщення: жіноча кімната, де три туалети і стільки ж раковин, чоловіча - з двома туалетами і двома пісуарами, а також кімната для маломобільних груп населення з окремим входом.

Поруч, за задумом місцевої влади, зведуть громадсько-спортивний центр. Зараз там поки що облаштовано баскетбольний майданчик, а скоро з'являться і тенісні корти.

На курорті під Одесою будують дзеркальний туалет: як виглядає це &quot;диво&quot; за 3 мільйони

Фото: дзеркальний туалет в Південному (suspilne.media)

Раніше ми писали, що у метро Києва можуть з'явитися туалети.

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