На курорті в Бердянську відпочиваючі запливли на "медузный острів": вражаюче відео

В Азовському морі біля популярного курортного міста Бердянська Запорізької області медузи на поверхні води утворилося таке щільне скупчення медуз, що створюється враження ніби вони утворили цілий острів.

У мережі з'явилося відео, як відпочивальники пливуть на гумовому човні і дуже сильно дивуються такій кількості медуз.

Бердянську відпочивальники помітили величезне скупчення медуз (відео: YouTube)

"Якийсь прям медузний острів, отетеріти, кисіль", - коментує автор відео.

Варто зазначити, що після того, як в Україні розпочався пляжний сезон Азовське узбережжя заполонила аномальна кількість медуз. Іноді їх буває так багато, що відпочивальники не можуть просто зайти у воду. Люди раніше ділилися знімками, на яких видно сильні опіки від медуз. Крім того, туристам ще заважають відпочивати морські клопи.

Нагадаємо, що в Бердянську туристи натираються медузами. Послідовники альтернативної медицини вирішили використовувати отруту медуз собі на благо. При цьому відпочивальники натираються медузами, не відходячи від пляжів. Відео дивного "медузного" масажу опублікували в мережі. Відпочивальники також прокоментували такий масаж.

Раніше на узбережжі Бердянська помітили гігантського морського жителя. Дивовижним фотом поділився житель Харкова.