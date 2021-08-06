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На курорті Азовського моря витягли з озера крокодила: як він туди потрапив

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П'ятниця 06 серпня 2021 09:04
На курорті Азовського моря витягли з озера крокодила: як він туди потрапив На українському курорті знайшли мертвого крокодила (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Арбатській стрілці з озера витягли крокодила, якого раніше бачили відпочиваючі. Як тварина туди потрапила - залишається неясним.

Про це повідомив начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров, повідомляє Укрінформ.

"Витягли з води Генічеська аварійно-рятувальна служба сітками. Дії поліції були в тому, що вона забезпечувала громадський порядок", — сказав Байдаров.

За його словами, коли крокодила витягли, з'ясувалося, що він мертвий. Ветеринари повинні повідомити причину смерті тварини.

Відзначається, що крокодила на Арабатській стрілці знайшли в одному в одній з водойм, що утворилися на місці колишнього піщаного кар'єру туристи повідомили, що він їв качку. У поліцію про зникнення тварини ніхто не заявляв.

"Наші співробітники виконали свої посадові обов'язки, забезпечивши безпеку людей. Як крокодил потрапив в озеро, ще будемо з'ясовувати", - розповів начальник Генічеського райвідділу Національної поліції, полковник Сергій Балута.

На курорті Азовського моря витягли з озера крокодила: як він туди потрапивНа Арбатській стрілці знайшли мертвого крокодила (фото: Нацполіція)

Як ми раніше повідомляли, курорт Кирилівка знову окупували медузи.

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