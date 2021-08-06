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На курорте Азовского моря вытащили из озера крокодила: как он туда попал

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Пятница 06 августа 2021 09:04
На курорте Азовского моря вытащили из озера крокодила: как он туда попал На украинском курорте нашли мертвого крокодила (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На Арбатской стрелке из озера вытащили крокодила, которого ранее видели отдыхающие. Как животное туда попало - остается неясным.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров, сообщает Укринформ.

"Вытащили из воды Геническа аварийно-спасательная служба сетками. Действия полиции были в том, что она обеспечивала общественный порядок", — сказал Байдаров.

По его словам, когда крокодила вытащили, выяснилось, что он мертв. Ветеринары должны сообщить причину смерти животного.

Отмечается, что крокодила на Арабатской стрелке нашли в одном в одном из водоемов, образовавшихся на месте бывшего песчаного карьера Туристы сообщили, что он ел утку. В полицию о пропаже животного никто не заявлял.

"Нaши coтpудники выпoлнили cвoи дoлжнocтныe oбязaннocти, oбecпeчив бeзoпacнocть людeй. Kaк кpoкoдил пoпaл в oзepo, eщe будeм выяcнять", - рассказал нaчaльник Гeничecкoгo paйoтдeлa Нaциoнaльнoй пoлиции, пoлкoвник Cepгeй Балута.

На курорте Азовского моря вытащили из озера крокодила: как он туда попалНа Арбатской стрелке нашли мертвого крокодила (фото: Нацполиция)

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