На курортах, в селі та за книгами: де і за скільки відпочинуть українські нардепи

Нардепи пішли на літні канікули (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Нардепи планують поєднати відпочинок з підготовкою до місцевих виборів

Народні депутати пішли на свої перші літні канікули після завершення 3-ї сесії Верховної Ради 9 скликання. Політики поділилися планами, як хочуть провести відпустку до старту наступних засідань з вересня.

Чимало нардепів мають намір зайнятися агітаційною кампанією перед місцевими виборами, але деякі все одно вирішили викроїти час на відпочинок. Про це передає 24 канал.

Де депутати хочуть провести канікули й у скільки це обійдеться

Нардеп від партії "Слуга народу" Дмитро Наталуха зізнався, що хотів би кілька разів з'їздити на Тилігульський лиман під Одесою та на курортн Джарилгач під Херсоном. Скільки доведеться заплатити за такі поїздки політик не знає.

Депутат від "Голосу" Леся Василенко поки не визначилася з місцем відпочинку, і швидше за все це будуть Карпати. Політик відправиться туди з дітьми, а от про вартість поїздки відповісти не готова: "Не орієнтуюся навіть в цінах".

Депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива хоче відпочити на канікулах за кордоном.

"Зараз подивлюся, скільки з відпускними дали. 70 тисяч", - висловився він щодо ціни питання.

"Слуга народу" Олександр Дубінський має намір займатися в Київській області підготовкою до місцевих виборів.

"У мене купа роботи... Немає можливості кудись їхати. Можливо, на пару днів кудись поїду. З опцій - Одеса, Туреччину я не люблю. Можливо, до Хорватії поїду, якщо ще буде відкрита можливість для перельоту", - розповів політик.

"Якщо Одеса - це (ціна) в районі 10 тисяч. А якщо Хорватія - навіть не знаю, не рахував. Навіть не розумію, скільки зараз туди квиток коштує", - додав він.

Нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов має намір провести канікули в Україні, де відпочиває вже 10 років.

"Франція - 3 дні - хіба можна відпочити?" - зазначив політик і розповів про грошові витрати: "Все на сім'ю".

Нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк - борець греко-римського та вільного стилів, дворазовий чемпіон світу і триразовий чемпіон Європи - розповів, що наприкінці цього тижня стартує навчально-тренувальний збір для підготовки до сезону.

"Він проходитиме в Одесі. Тому, думаю, що будемо поєднувати корисне з приємним", - сказав політик-спортсмен і додав, що відпочинок у нього буде дуже скромним: "Куршавель, Мальдіви - це не моя історія".

Депутат від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна думає, що будуть щотижня позачергові засідання в Раді, тому "спланувати нічого, мабуть, не вдасться".

"Я готова витратити кошти для того, щоб моя сім'я відпочила, мої онуки. Але цього не вдасться", - заявила вона.

Депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа забронювала на 1 тиждень місце на базі в Затоці.

"Зарплата депутата - 34 тисяч гривень. Тому на відпочинок піде максимум 10 тисяч", - говорить вона.

"Слуга народу" Олена Шуляк чесно розкрила, що канікули проведе під Києвом в Ірпені з книгами та прогулянками в лісі.

Нардеп від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе поїде на Закарпаття.

"Звідти коріння моєї родини. В нас там є дідова та бабусина хата", - сказала політик і уточнила, що витрати підуть на бензин.

Відео: Нардепи розкрили свої плани про відпочинок на літніх канікулах

Раніше ми писали про те, що камери на дорогах показали, як ганяють українські політики, а штрафи не сплачують.

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