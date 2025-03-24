Курить станет еще дороже: чем заменить вредную привычку

В Украине произойдет повышение акцизов на табачные изделия. Поэтому цены на сигареты будут активно расти. Чтобы не тратить еще больше средств на вредную привычку, стоит от нее избавиться или найти альтернативу.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о привычках, которыми можно легко заменить курение.
Заменить курение можно разными способами, среди них:
Важно не только заменить физическую привычку, но и изменить отношение к курению, понимая, что вы делаете это для своего здоровья.
Бросить курить может каждый, независимо от возраста или стажа курения. Даже если вы являетесь заядлым курильщиком, это не является препятствием. Просто придется приложить немного больше усилий.
На самом деле лишь небольшой процент людей может бросить курить с первого раза - большинству людей нужно несколько попыток. В этом нет абсолютно ничего страшного, ведь в процессе вы нарабатываете опыт, который поможет при следующей попытке.
Поэтому, если вы бросили, но сорвались, не расстраивайтесь и не расценивайте это как неудачу. Нужно пробовать снова, пока не достигнете результата.
Прекращение курения приносит пользу на всю жизнь, но сначала это может быть трудно. Никотин, содержащийся в табаке, вызывает привыкание, поэтому без него могут возникнуть неприятные симптомы абстиненции, такие как:
Все люди разные, поэтому нет гарантированного срока появления симптомов отмены от курения. Симптомы обычно достигают максимума в течение первых нескольких дней после последней сигареты, а затем облегчаются в течение 2-4 недель.
Если вы обычно имеете кашель, вызванный курением, то можете заметить, что он ухудшится на некоторое время, когда вы бросите курить.
Добавим, что Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на табачные изделия. Состоится постепенное повышение к 2028 году ставки акцизного налога с сигарет. Ставки будут измеряться только в евро.
Увеличение акцизов на сигареты с фильтром и без произойдет на 23,4% - с 47 до 59 евро за 1000 штук. В то время как в странах ЕС этот показатель превышает 90 евро.
Приблизительно в 2025 году пачка сигарет может стоить 127,4 грн, тогда как в 2028 году уже почти 173,6 грн.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Министерства здравоохранения Украины и Cancer research UK.