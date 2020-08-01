Курцям приготували неприємний сюрприз: ціни вже скоро зміняться

Курцям приготували неприємний сюрприз (ілюстративне фото: canva.com)

З 2021 року вартість продукції для електронних сигарет і "вейпів" істотно зросте

У Верховній Раді курцям приготували неприємний сюрприз. Так, при голосуванні за внесення змін до Податкового кодексу були прийняті поправки про підвищення ставки акцизного податку на табаковмісні вироби для електричного нагріву з 1 січня 2021 року. Якщо раніше рідини для так званих "вейпів" не були підакцизним товаром, то з 2021 року дистриб'юторам доведеться платити круглу суму акцизу.

Згідно з документом, у положенні про Державну податкову службу (ДПС) вноситься ряд змін. Зокрема, податкова здійснюватиме ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва рідин для е-сигарет. Зараз виробники вейпів не платять акциз, відповідно, з наступного року їх продукція подорожчає, йдеться на сторінці Держподаткової служби в Facebook.

Як йдеться в документі, за "рідини, використовувані в електронних сигаретах" доведеться платити акциз до 3000 гривень за літр. Місткості (упаковки) з рідиною, що використовуються в електронних сигаретах, будуть маркуватися маркою акцизного податку.

Також, відповідно до змін, для табаковмісних виробів для електричного нагріву (ТВЕН) вводиться окрема товарна підгрупа і встановлюється ставка акцизного податку на рівні 1456,33 грн за 1 тисячу штук до 2021 року з щорічним підвищенням ставки податку на 20% до рівня 2516,54 грн за 1 тисячу штук у 2024 році.

Варто відзначити, що ціни з 2021 року зростуть на всі типи тютюнових виробів, включаючи сигарети, сигарили, розсипний тютюн та інше. Верховна Рада буде підвищувати рівень акцизу до 2024 року, згідно з цим документом.

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