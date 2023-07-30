RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не покупайте эти продукты! Эксперт назвал 9 товаров, которых нужно опасаться

Каких продуктов желательно избегать в рационе (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Подавляющее большинство продуктов, которые мы покупаем, не только не приносят пользы, они еще и вредят здоровью. Если вы не готовы полностью отказаться от них, стоит хотя бы свести их употребление к минимуму.

О том, каких продуктов следует опасаться и почему, рассказал эксперт по здоровому питанию и фитнес-тренер Юрий Попко в Instagram.

Колбаса, сосиски и сардельки

В этих изделиях мяса обычно нет. Кроме этого производители часто в изделия добавляют консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса, трансжиры, сахар и многое другое.

"Производители указывают % мяса в изделии. Но ведь какого качества это мясо? Иногда оно может быть слишком измельченным. Для копченых изделий часто используют "жидкий дым", который в цивилизованных странах давно запрещен, потому что является ядовитым", - говорит эксперт.

Кондитерские изделия массового производства

Основная составляющая этих изделий - сахар и дешевое пальмовое масло. Избыток сахара в организме приводит к воспалительным процессам и преждевременному старению.

"А еще из этих изделий в организм поступает много пустых калорий и бесполезных жиров", - объясняет Попко.

Сладкая вода

Такие напитки содержат большое количество сахара, злоупотребление которым может иметь катастрофические последствия для здоровья.

"Это вообще сплошной сахар. В 1 литре такой газировки 22 столовые ложки сахара", - отмечает тренер.

Чипсы и картофель фри

Все жаренное во фритюре является сильным канцерогеном, который из организма очень сложно выводится, поскольку он не умеет расщеплять трансжиры и может привести к раку.

"Поэтому после каждого приготовления картофеля фри нужно менять масло", - говорит Попко.

Йогурты с наполнителями

Такие йогурты также содержат много сахара, а это совсем не полезно для здоровья. Лучше выбирать классический вариант без наполнителя или приготовьте йогурт дома самостоятельно.

Майонез

Речь идет именно о магазинных майонезах. В промышленных изделиях часто в составе есть красители, усилители вкуса, трансжиры, а еще много калорий, которые могут привести к набору лишнего веса.

Крабовые палочки

"Думаю, что ни для кого не секрет, что ничего общего с крабами там нет. Иначе они стоили бы несколько тысяч гривен за килограмм. В основе этих изделий рыба - в основном дешевая, по факту - там куча рыбных отходов, консервантов, ароматизаторов и наполнителей", - объясняет эксперт.

Консервы всех видов

Сюда же относится и популярные консервы из тунца, хотя это один из лучших выборов среди консервов, особенно в собственном соку.

"Если все таки выбираете тунец, то учитывайте, где именно он произведен, потому что эта рыба способна накапливать в себе тяжелые металлы и токсичные вещества", - отмечает Попко.

Фруктовые соки и фреши

На самом деле в таких напитках маленький процент сока - все остальные сахар и ароматизаторы. А то, что мы считаем мякотью, в лучшем случае яблочный жим.

"Что касается фрешей, то уж лучше съесть целый фрукт, чем сам сок без клетчатки. В противном случае получите "лошадиную" дозу глюкозы, что в свою очередь провоцирует резкие выбросы инсулина", - предостерегает эксперт.

 

Раньше мы делились списком овощей и фруктов, которых больше всего содержатся пестицидов.

Читайте также о том, как арбуз влияет на организм.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктиЗдоровое питание