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Іпотека під 7%: перші підсумки програми дешевих кредитів на житло

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 16:14
Іпотека під 7%: перші підсумки програми дешевих кредитів на житло Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 18 березня 2021 року уповноваженими банками з виконання державної програми "Доступна іпотека 7%" підписано 12 кредитних договорів на загальну суму 9,4 млн грн. До програми долучилися вісім державних та комерційних банків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Крім того, 57 заявок на участь у програмі розглядаються банками, при чому як на первинному, так і вторинному ринку, на загальну суму 55,4 млн грн.

За даними прес-служби, наразі продовжується робота банків для повноцінного запуску, зокрема, модифікації під програму власних процедур, навчання персоналу, розробці інформаційних матеріалів для потенційних позичальників тощо.

Іпотека під 7%: перші підсумки програми дешевих кредитів на житло

За даними НБУ, у січні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами дещо знизилася та становила 13,8% на вторинному та 15,9% на первинному ринку. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.

Як повідомляло РБК-Україна, перші сім українських банків 26 лютого підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсації з держбюджету частини кредитної ставки до рівня 7% річних. Учасниками програми стали державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, а приватні "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк і Кредобанк.

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