Як купити квитки Укрзалізниці дешевше: корисні лайфхаки

Купити квиток на поїзд Укрзалізниці можна за різними цінами. В деякі дні ціни на квитки нижче, в деякі – вище. Якщо скомбінувати кілька знижок відразу, можна купити квиток заздалегідь за найвигіднішою ціною.
Як користуватися системою знижок на квитки і заздалегідь купити за вигідною ціною, розповіли в Tickets.
Купівля квитка за 30 днів до поїздки-15%
За 24-29 дня – 10%
За 15-24 дні – 5%
За 5-14 днів – знижки немає
За 2-4 дні до поїздки - до ціни додається +10%
За добу – додається +15%
Якщо ви купуєте квиток на "Інтерсіті+" туди та назад в 1 або 2 клас - знижка 10%
На квитки 1 класу поїзда "Інтерсіті+" ціна може змінюватися в залежності від дати відправлення поїзда.
З понеділка по четвер, а також в суботу квитки коштують в середньому на 10% нижче.
У п'ятницю і в неділю квиток буде дорожче на 10%.
Крім того, змінюється і коефіцієнт:
Понеділок, четвер, субота - базовий тариф
Вівторок і середа-знижка 10%
П'ятниця та неділя - квитки завжди дорожчі на 10%
Змінюється коефіцієнт і від пори року. В які періоди ціна буде вище, а коли нижче, дивіться по таблиці.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, в який день тижня краще купувати авіаквитки, щоб вони коштували дешевше.
А також розповідали про те, в яких країнах туристам доведеться заплатити за в'їзд у 2022 році.