Как купить билеты Укрзализныци дешевле: полезные лайфхаки

Купить билет на поезд Укрзализныци можно по разным ценам. В некоторые дни цены на билеты ниже, в некоторые – выше. Если скомбинировать несколько скидок сразу, можно купить билет заранее по самой выгодной цене.
Как пользоваться системой скидок на билеты и заранее купить по выгодной цене, рассказали в Tickets.
Покупка билета за 30 дней до поездки – 15%
За 24-29 дня – 10%
За 15-24 дня – 5%
За 5-14 дней – скидки нет
За 2-4 дня до поездки – к цене добавляется +10%
За сутки – добавляется +15%
Если вы покупаете билет на "Интерсити+" туда и обратно в 1 или 2 класс – скидка 10%
На билеты 1 класса поезда "Интерсити+" цена может меняться в зависимости от даты отправления поезда.
С понедельника по четверг, а также в субботу билеты стоят в среднем на 10% ниже.
В пятницу и в воскресенье билет будет дороже на 10%.
Кроме того, меняется и коэффициент:
Понедельник, четверг, суббота – базовый тариф
Вторник и среда – скидка 10%
Пятница и воскресенье – билеты всегда дороже на 10%
Меняется коэффициент и от времени года. В какие периоды цена будет выше, а когда ниже, смотрите по таблице.
Напомним, ранее мы писали о том, в какой день недели лучше покупать авиабилеты, чтобы они стоили дешевле.
А также рассказывали о том, в каких странах туристам придется заплатить за въезд в 2022 году.