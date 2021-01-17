Купання в ополонці на Водохреще: лікар дав рекомендації тим, хто перехворів на COVID-19

Купання в ополонці на Водохреще (фото: РБК-Україна)

В Україні від коронавіруса одужало понад 857 тисяч осіб. Попри те, що кількість активних випадків знижується, а від хвороби одужує останнім часом більше або стільки ж, скільки й заражається, лікар не рекомендує купатися в ополонці на Водохреще тим, хто переніс COVID-19. Особливо небезпечно пірнати, якщо захворювання було перенесено зовсім недавно.

Головний лікар одного з медичних діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький попередив, що купання у крижаній воді може бути більш небезпечним. У коментарі ТСН медик пояснив, що організм людини далеко не завжди готовий до випробування низькими температурами.

"Це дуже великий стрес для організму, великий викид кортизолу, коли людина поринає, плюс саме переохолодження, організм далеко не завжди готовий до таких навантажень", — зазначає Жиравецький.

Медик підкреслює, що особливу небезпеку така практика представляє тим, хто недавно переніс коронавірусну інфекцію. Якщо ж хвороба була вилікувана пів року тому, то ризики значно менше.

"Я навіть не рекомендую займатися спортом місяць, тому що бачу, що люди одержують негатив. У мене були пацієнти, які пірнали ще до появи коронавіруса, то в одного пацієнта було загострення герпесу, причому сип з'явився не на губах, а на тілі. Ще від колег знаю про одного пацієнта, у нього відмовили нирки в 60 років після того, як він пірнув у холодну воду. У нього розвинулося ще аутоімунне захворювання, можливо, воно у нього і було, але це була провокація, і лікарі його не змогли врятувати", — розповідає лікар.

Попри те, що моржування вважається корисною практикою, медик попереджає про серйозні наслідки таких процедур для організму.

"Не час для купання в ополонці, мало того, мова не йде про такі масові заходи. Я б взагалі не рекомендував цим займатися. У мене є ще багато пацієнтів, які займаються моржуванням, але рано чи пізно вони приходили до сильного запалення простати, у них навіть виділялася кров і сеча, були досить серйозні проблеми. У жінок часто це провокує цистит, якщо жінка не готова до таких процедур, відповідно, вона може мати запалення сечового міхура. Організм хитрий і розумний, йому не потрібно робити якісь понаднавантаження, він знає, як себе добре самому під час сну полікувати", — говорить Жиравецький.

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