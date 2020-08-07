Кумир української молоді зробив те, чого від нього чекали 8 років

Макс Барських представив англомовний EDM-сингл "Silence". І це перший англомовний реліз музиканта через 8 років після виходу альбому "Z. Dance", випущеного артистом в 2012 році.

"Silence" - експериментальна робота Макса, виконана в стилі summer house. Сингл має незалежний статус від майбутнього альбому артиста "1990", і призначений для літніх вечірок на яхтах, музичних фестивалів та денсполів під відкритим небом.

"Я дуже люблю розслаблену атмосферу літніх днів і всього, що з цим пов'язано. Яхтинг, швидка їзда в кабріолеті, галасливі компанії з друзями під відкритим небом, розкуто танцюючих під хороший біт... "Silence" - це музика, насамперед створена для настрою. Це музика про веселощі", - коментує кумир української молоді.

Макс Барських представив EDM-сингл "Silence"

До речі, новий трек Барських був обраний офіційним саундтреком secret party, що проводяться агентством Pink Kiss по всьому світу, об'єднуючи у творчій колаборації кращих фотографів, моделей, режисерів і інфлюенсерів.

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