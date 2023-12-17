"Кумир", "Рыцари Готэма" и "Особняк милф": в США назвали худшие сериалы 2023 года

Агрегатор рецензий Metacritic выбрал худшие американские сериалы 2023 года. В список попали "Кумир" Сэма Левинсона, "Рыцари Готэма" по комиксам DC и "Особняк милф".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт, собирающий отзывы о музыкальных альбомах, видеоиграх, фильмах и телевизионных шоу.
Сериал от HBO, в котором сыграли The Weeknd и Лили-Роуз Депп, занял только второе место в рейтинге.
Единственным проектом, получившим еще меньшее одобрение от телекритиков, стало реалити-шоу "Особняк милф".
В этом шоу восемь женщин средних лет заселяются в особняк и строят отношения со своими сыновьями.
Третье место в рейтинге занял документальный фильм "Цена "Хора"", посвященный участникам подросткового сериала "Хор" после его завершения.
Продюсеры намеревались расследовать обстоятельства смерти трех актеров, однако, по мнению критиков, они лишь изложили известные факты и спекулировали на личных трагедиях.
Полный рейтинг худших сериалов года по версии Metacritic представлен следующим образом:
Ранее мы рассказывали, какие детские травмы раскрывает фильм "Чарли и шоколадная фабрика .
Также смотрите подборку из 5 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях.