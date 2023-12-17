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"Кумир", "Рыцари Готэма" и "Особняк милф": в США назвали худшие сериалы 2023 года

Худшие сериалы 2023 года по версии Metacritic (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Агрегатор рецензий Metacritic выбрал худшие американские сериалы 2023 года. В список попали "Кумир" Сэма Левинсона, "Рыцари Готэма" по комиксам DC и "Особняк милф".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт, собирающий отзывы о музыкальных альбомах, видеоиграх, фильмах и телевизионных шоу.

ТОП-10 худших сериалов 2023 года

Сериал от HBO, в котором сыграли The Weeknd и Лили-Роуз Депп, занял только второе место в рейтинге.

 

Единственным проектом, получившим еще меньшее одобрение от телекритиков, стало реалити-шоу "Особняк милф".

В этом шоу восемь женщин средних лет заселяются в особняк и строят отношения со своими сыновьями.

 

Третье место в рейтинге занял документальный фильм "Цена "Хора"", посвященный участникам подросткового сериала "Хор" после его завершения.

Продюсеры намеревались расследовать обстоятельства смерти трех актеров, однако, по мнению критиков, они лишь изложили известные факты и спекулировали на личных трагедиях.

 

Полный рейтинг худших сериалов года по версии Metacritic представлен следующим образом:

  1. "Особняк милф". Средняя оценка критиков 16 баллов.
  2. "Кумир" - 27 баллов
  3. "Цена "Хора" - 28 баллов
  4. "Пригородные крики "Джона Карпентера" - 30 баллов
  5. "Весь невидимый нам мир" - 36 баллов
  6. "Одержимость" - 37 баллов
  7. "Волчья стая" - 40 баллов
  8. "Рыцари Готэма" - 41 балл
  9. "Город в огне" - 45 баллов
  10. "Царица Клеопатра" - 45 баллов

 

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