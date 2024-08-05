Культовый американский режиссер сообщил о неизлечимой болезни

Один из известнейших представителей так называемого американского независимого кинематографа, создатель сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч сообщил о болезни легких. Это затрудняет дыхание режиссера и оказывает значительное влияние на его активность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Independent .

Что Линч рассказал о болезни

В недавнем интервью о своей карьере и творческих планах, Линч рассказал о своем состоянии здоровья, которое, как отметил режиссер, влияет на его активность и деятельность.

78-летний Линч рассказал, что сейчас больше не может покидать дом после того, как у него диагностировали эмфизему. По словам Дэвида, болезнь спровоцировала его вредная привычка, а именно - курение.

Более того, курение сопровождало Линча всю его жизнь. Теперь, вероятно, любви к никотину придется угаснуть.

Эмфизема легких, которой болен режиссер, приводит к разрушению перепонок между альвеолами - основным функциональным элементом легких. В результате происходит сужение дыхательных проходов, а выдох требует огромных усилий.

Поэтому Линч вынужден находиться дома, "нравится ему это или нет". Ведь сейчас он "может пройти лишь небольшое расстояние", прежде чем у него "закончится кислород".

Кроме этого, режиссер выражает и опасения подхватить Covid - избегает публичных мероприятий или скоплений людей. По словам Линча, в его состоянии "было бы очень плохо заболеть, даже простудой".

Известный режиссер рассказал о серьезном заболевании (фото: instagram.com universolynch)

Такое состояние здоровья обуславливает определенные рабочие ограничения - работать режиссер может только дистанционно, без присутствия на съемочной площадке. Однако как заметил Дэвид, такой формат ему не нравится.

В то же время Линч поделился мнениями о возвращении к четвертому сезону "Твин Пикс". Режиссер коротко отметил, что "научился никогда не говорить "никогда".

Впрочем, добавил, что, если работа над сериалом продолжится, в следующем сезоне пришлось бы подождать еще несколько лет - ведь на написание и съемки только этого сезона ушло четыре с половиной года.