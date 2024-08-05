ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Культовий американський режисер повідомив про невиліковну хворобу

Понеділок 05 серпня 2024 20:26
UA EN RU
Культовий американський режисер повідомив про невиліковну хворобу Девід Лінч повідомив про невиліковну хворобу легень (фото: Facebook.com davidlynchofficial)
Автор: Людмила Рябухіна

Один з найвідоміших представників так званого американського незалежного кінематографа, творець серіалу "Твін Пікс" Девід Лінч повідомив про хворобу легень. Це ускладнює дихання режисера і значно впливає на його активність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання The Independent.

Що Лінч розповів про хворобу

В нещодавньому інтерв'ю про свою кар'єру та творчі плани, Лінч розповів про свій стан здоров'я, який, як зазначив режисер, впливає на його активність і діяльність.

78-річний Лінч розповів, що наразі більше не може покидати оселю після того, як у нього діагностували емфізему. За словами Девіда, хворобу спровокувала його шкідлива звичка, а саме - куріння.

Ба більше, паління супроводжувало Лінча все його життя. Наразі, ймовірно, любові до нікотину доведеться згаснути.

Емфізема легень, на яку хворий режисер, призводить руйнування перетинок між альвеолами - основним функціональним елементом легень. Внаслідок цього відбувається звуження дихальних проходів, а видих вимагає величезних зусиль.

Через це Лінч змушений перебувати вдома, "подобається йому це чи ні". Адже зараз він "може пройти лише невелику відстань, перш ніж у нього "закінчиться кисень".

Крім цього, режисер висловлює й побоювання підхопити Covid - тож уникає публічних заходів або скупчень людей. Зі слів Лінча, в його стані "було б дуже погано захворіти, навіть на застуду".

Культовий американський режисер повідомив про невиліковну хворобу

Відомий режисер розповів про серйозну хворобу (фото: instagram.com universolynch)

Такий стан здоров'я зумовлює певні робочі обмеження - працювати режисер може тільки дистанційно, без присутності на знімальному майданчику. Проте, як зауважив Девід, такий формат йому не до вподоби.

Водночас Лінч поділився думками щодо повернення до четвертого сезону "Твін Пікс". Режисер коротко зазначив, що "навчився ніколи не казати "ніколи".

Втім, додав, що, у разі, якщо робота над серіалом продовжиться, наступного сезону довелося б почекати ще кілька років - адже на написання і знімання лише цього сезону пішло чотири з половиною роки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Девід Лінч розлучається з дружиною.

Також ми розповідали про те, що Зак Ефрон повідомив про своє самопочуття після нещасного випадку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Девид Линч Актори
NEWS
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак