Культова група Imagine Dragons припиняє свою діяльність

Фото: група Imagine Dragons (facebook.com/ImagineDragons)

Лідер групи Imagine Dragons зробив несподівану заяву

Популярна група Imagine Dragons вирішила припинити свою концертну діяльність. Про це заявив лідер колективу Ден Рейнольдс, повідомляє CNN.

Ден Рейнольдс, який нещодавно став батьком в четвертий раз і зараз насолоджується відпочинком зі своєю родиною в Лас-Вегасі, пояснив, що учасникам групи потрібно взяти тайм-аут, щоб побути просто батьками і відпочити від гастролей.

Фото: група Imagine Dragons (facebook.com/ImagineDragons)

"Ми просто хочемо взяти перерву і побути з рідними. Нам потрібно заново дізнатися, що означає бути батьком чи сином. Ми намагаємося зараз трохи відпочити, щоб знову возз'єднатися зі своїми родинами та друзями. Тим більше, що у мене народився син і наш гітарист також нещодавно став батьком. Ми намагаємося бути просто батьками. Втім, якщо стане складно, ми знову повернемося до виступів", - пояснив лідер Imagine Dragons.

Він зазначив, що продовжує писати пісні для колективу. Крім того, є ще одна причина для творчої паузи – у Рейнольдса серйозні проблеми зі здоров'ям, йому поставили діагноз хвороба Бехтерева. Це хронічні болі в хребті, суглобах і зв'язках. Контролювати свій стан артисту вдається за допомогою спеціальної дієти, фізичних вправ та йоги.