Кулінар розповів, як приготувати смачні тефтелі, що не розпадаються

Кулінар Сергій Джуренко розповів, як приготувати дуже смачні тефтелі зі свинячого фаршу, які будуть "купатися" в ніжному вершково-томатному соусі.

Рецептом і покроковим приготуванням він поділився на особистому сайті .

Інгредієнти для тефтелей:

М'ясо ( свинина) - 0.5 кг

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Зелень (петрушка, кріп) - за смаком

Борошно - 2 ст. л.

Вершки - 0,5 склянки

Томатна паста - 1 ст. л.

Черствий тертий батон - 1-2 ст. л.

Рослинна олія - 50 мл

Спеції: сіль, перець чорний мелений, коріандр.

Покрокове приготування страви

З гілочок кропу і петрушки обірвіть все листочки, а стебла викиньте. Часник і цибулю очистіть. Подрібніть (дуже зручно блендером) цибулю, часник, зелень, 0,5 ч. л. коріандру, сіль і перець. Повинна вийти не дуже густа паста.

М'ясо вимийте, видаліть кісточки і плівки, перекрутіть на м'ясорубку двічі! А ще краще - тричі!

Змішайте фарш c пастою із зелені і цибулі, додайте 1 ч. л. рослинної олії і все ретельно перемішайте.

Далі, щоб вироби при готуванні не розвалилися, треба додати трохи хліба. Зазвичай додають батон, вимочений в молоці, або воді. Але краще додати 1-1,5 ст. л. натертого на тертку черствого батона. Ще раз все ретельно вимішайте.

Періодично змочуючи руки холодною водою, скачайте кульки. Вага кожної тефтелі має бути близько 25 грам. Таким чином з 500-600 грам фаршу має вийти 20-24 тефтелей.

Налийте на сковорідку рослинну олію і поставте на вогонь. Поки сковорідка нагрівається, обваляйте кульки з фаршу в борошні, і викладіть їх на сковорідку.

Обсмажте тефтелі до появи рум'яної скоринки. Робити це краще на великому вогні, постійно перевертаючи їх. Процес обсмажування важливий, так як визначає, чи будуть вони тефтелями, або безформним фаршем в соусі.

Після обсмажування вогонь зменшіть до середнього, або навіть нижче середнього. Далі можна не перевертати, a просто заважати їх як картоплю при смаженні.

Помішуючи підсмажте 2-3 хвилини, далі додайте вершки, 1 ст. л. томатної пасти або півсклянки томатного соку.

Все перемішайте і додайте окріп з чайника, щоб соус, в якому тушкуються тефтелі, був по консистенції як магазинний кефір.

Тушкуйте під кришкою 15-20 хвилин, періодично помішуючи. За час готування соус повинен трохи загуснути. В принципі можна зняти кришку і, збільшивши вогонь під сковорідкою, випарувати зайву вологу.