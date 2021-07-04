Кулінар розкрив секрет варення з черешні, додавши в ягоди особливий інгредієнт

Варення з черешні Сергій пропонує приготувати за кавказьким рецептом, вклавши в кожну ягоду фундук. Для ідеального десерту він радить взяти білі ягоди з червоним бочком.

Інгредієнти для варення з черешні:

Біла (або жовта) черешня c червоним бочком - 1 кг

Фундук очищений - 100 г

Цукор - 1 кг

Ваніль натуральна - 2 г

Лимон - 1 шт.

Як приготувати варення з черешні

Промийте черешню і видаліть з неї кісточки, намагаючись залишити зовсім дрібний отвір, щоб ягоди не втратили форму.

Фундук (лісові горіхи) потрібно вибрати дрібний, щоб не довелося його розколювати. Але якщо такого немає, то можна буде використовувати половинки.

На сухій гарячій сковорідці обсмажте горіхи до появи приємного запаху.

Потім вкладіть в кожну черешню через отвір по горіху.

У каструлі зваріть цукровий сироп. Один стакан води доведіть до кипіння і всипте 1 кг caxapa і 2 г ванілі (не ванільного цукру).

Ідеально, якщо у вас є стручок натуральної ванілі. Тоді розріжте його навпіл і покладіть в сироп.

Варити сироп потрібно до початку кипіння, поки не з'явиться рясна піна, і весь caxap не розчиниться.

Покладіть в киплячий цукровий сироп черешню, і, акуратно перемішуючи, доведіть до кипіння.

Як тільки сироп c черешнями починає закипати, вимкніть вогонь і дайте варенню охолонути протягом 2-3 годин.

Кришкою краще не накривати, щоб не накопичувалася волога. Накрити каструлю можна чистою тканиною, щоб туди не потрапили комахи.

Так необхідно зробити три рази - довести до кипіння остигле варення.

Перед останнім нагріванням треба додати в варення тонко нарізані часточки лимона, і тільки після цього довести варення до кипіння.

Розлийте кипляче варення в стерилізовані банки і щільно закрийте його кришками.