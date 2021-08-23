Кулінар поділився рецептом соусу песто: пальчики оближеш!

Відомий кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати в домашніх умовах соус песто. Це найпопулярніший італійський соус, який найчастіше використовують для пасти. Але, за словами Клопотенко, песто можна додавати й в інші страви.
Рецепт соусу песто Євген Клопотенко опублікував на своєму каналі в YouTube.
50 г базиліка 2 ст. л. кедрових горіхів
60 мл оливкової олії 2 ст. л. тертого пармезану
1-2 зубчики часнику
сік ½ лимона
1 щіпка солі
спагеті № 7
томати на смак
Добре помийте базилік і відокремте листя, їх потрібно 50 г. Стебла краще зовсім не використовувати, адже вони дадуть гіркоту. Викладіть листочки в ступку.
Влийте 60 мл оливкової олії. Я раджу вибрати масло з не дуже інтенсивним смаком, тому що воно може забити собою весь смак. Також можна взяти й соняшникову, але це буде вже не зовсім той соус.
Вичавіть в ступку сік половини лимона. Додавати його необов'язково, але особисто мені подобається та невелика кислинка, яку він надає соусу.
Очистить 1-2 зубчики часнику і додайте в ступку до листочків базиліка. Всипте в ступку приблизно 2 ст.л. кедрових горішків і дрібку солі.
Додайте 2 ст. л. тертого пармезану. Я купив відразу натертий сир, але ви можете купити шматочок і самостійно натерти на дрібну тертку.
Ретельно перебийте в ступці всі інгредієнти, поки соус не придбає однорідну консистенцію. Якщо ж ви хочете використовувати блендер замість ступки, зробіть все те ж саме.
Викладіть всі інгредієнти в чашу і перебийте блендером до отримання бажаної консистенції соусу.
Зваріть пасту по інструкції на упаковуванні, я варив 7 хвилин, і додайте соус песто на смак.
Томати наріжте скибочками та теж додайте до пасти.
Як приготувати соус песто в домашніх умовах - рецепт від Євгена Клопотенко
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