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Кулінар поділився рецептом соусу песто: пальчики оближеш!

Автор: Анна Шиканова

Відомий кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати в домашніх умовах соус песто. Це найпопулярніший італійський соус, який найчастіше використовують для пасти. Але, за словами Клопотенко, песто можна додавати й в інші страви.

Рецепт соусу песто Євген Клопотенко опублікував на своєму каналі в YouTube.

Інгредієнти для приготування соусу Песто:

50 г базиліка 2 ст. л. кедрових горіхів

60 мл оливкової олії 2 ст. л. тертого пармезану

1-2 зубчики часнику

сік ½ лимона

1 щіпка солі

спагеті № 7

томати на смак

Як приготувати соус Песто в домашніх умовах - покроковий рецепт

Добре помийте базилік і відокремте листя, їх потрібно 50 г. Стебла краще зовсім не використовувати, адже вони дадуть гіркоту. Викладіть листочки в ступку.

Влийте 60 мл оливкової олії. Я раджу вибрати масло з не дуже інтенсивним смаком, тому що воно може забити собою весь смак. Також можна взяти й соняшникову, але це буде вже не зовсім той соус.

Вичавіть в ступку сік половини лимона. Додавати його необов'язково, але особисто мені подобається та невелика кислинка, яку він надає соусу.

Очистить 1-2 зубчики часнику і додайте в ступку до листочків базиліка. Всипте в ступку приблизно 2 ст.л. кедрових горішків і дрібку солі.

Додайте 2 ст. л. тертого пармезану. Я купив відразу натертий сир, але ви можете купити шматочок і самостійно натерти на дрібну тертку.

Ретельно перебийте в ступці всі інгредієнти, поки соус не придбає однорідну консистенцію. Якщо ж ви хочете використовувати блендер замість ступки, зробіть все те ж саме.

Викладіть всі інгредієнти в чашу і перебийте блендером до отримання бажаної консистенції соусу.

Зваріть пасту по інструкції на упаковуванні, я варив 7 хвилин, і додайте соус песто на смак.

Томати наріжте скибочками та теж додайте до пасти.

Як приготувати соус песто в домашніх умовах - рецепт від Євгена Клопотенко

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний кулінар назвав страви, які повинен спробувати кожен українець.

А також розповідали про те, що Клопотенко розкрив секрет смачних кабачкових оладок.

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Евгений Клопотенко