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Кулінар поділився рецептом бісквітних коржів, які виходять завжди

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Понеділок 04 жовтня 2021 07:50
Кулінар поділився рецептом бісквітних коржів, які виходять завжди Фото: кулінар поділився рецептом бісквітних коржів (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Спекти бісквітне тісто - випробування не для людей зі слабкими нервами. Здавалося б, воно складається з простих недорогих інгредієнтів, але домогтися ідеальної текстури - завдання непросте. Кулінар Сергій Джуренко поділився секретом бісквітних коржів, які вже точно у вас вийдуть.

Про це він написав на своєму особистому сайті.

Інгредієнти для тіста:

  • Яйця - 6-8 шт.
  • Цукор - 1 стакан
  • Пшеничне борошно - 1 склянка (130 г)
  • Рослинна олія (для змазування форми) - 1 ч. л.
  • Ванільний екстракт, ароматизатор (за смаком), цедра

Покрокове приготування бісквітних коржів

Заздалегідь підготуйте всі інгредієнти. Просійте борошно в окрему миску. Натріть 1-2 ст. л. цедри апельсина або лимона. Яйця заздалегідь витягніть з холодильника, щоб вони нагрілися.

Увімкніть духовку і нагрійте її до 180-200 градусів. Також підготуйте форму, краще розбірну. Застеліть її папером для випічки, змащеною олією, щоб тісто не пристало.

"У тісті для випічки бісквіта ми використовували 2 білки, відокремивши жовтки, і 4 яйця - білок з жовтком. Якщо яйця не найбільші, їх можна використовувати більше. Втім, додатково додати в тісто збиті яйця можна і пізніше, вмішуючи їх в занадто густе тісто", - радить кулінар.

Перелийте яйця в чашу міксера і додайте склянку білого цукру. Влийте рідкий ванільний екстракт. За бажанням можна додати ароматизатор - лимон, апельсин або 1 ст. л. ароматної апельсинової води.

Кулінар поділився рецептом бісквітних коржів, які виходять завждиКулінар поділився рецептом бісквітних коржів, які виходять завжди

За словами Сергія, є багато варіантів приготування бісквітного тіста. Найпростіший з них - змішування збитих яєць з борошном і цукром. Але часто при такому способі готова випічка осідає.

Можна також окремо збивати жовтки і білки. Жовтки змішайте з борошном і тільки потім в масу вмішайте збиті білки. Вважається, що при такому способі бісквітне тісто виходить пишніше і краще тримає форму.

Міксером збивайте яйця з цукром і ароматизаторами до значного збільшення обсягу і отримання досить густої піни.

Далі всипте склянку борошна і перемішайте міксером. Якщо тісто занадто рідке, додайте ще борошно. Перемішуйте і додавайте борошно поки консистенція вас не влаштує - міксер повинен перемішувати його з деяким зусиллям.

Кулінар поділився рецептом бісквітних коржів, які виходять завждиКулінар поділився рецептом бісквітних коржів, які виходять завждиКулінар поділився рецептом бісквітних коржів, які виходять завжди

Якщо так вийшло, що тісто занадто тягуче і міксер важко справляється з перемішуванням, не варто додавати в нього воду.

Краще окремо збийте 1-2 яйця до стану піни і вмішайте в тісто. В самому кінці в тісто додайте 1-2 ст. л. цедри лимона або апельсина.

Для отримання більшого обсягу тіста, кількість всіх інгредієнтів треба збільшити пропорційно.

Вилийте тісто у форму, щоб воно заповнило її приблизно на дві третини висоти. Більше лити не треба, при випічці бісквітне тісто збільшується в об'ємі і просто вилізе з форми.

Поставте форму з рідким тістом в добре розігріту духовку. Випікайте бісквіт до 30 хвилин. Зазвичай, якщо духовка нормально пече, через 20 хвилин верх тіста темніє і стає коричневого відтінку.

Кулінар поділився рецептом бісквітних коржів, які виходять завждиКулінар поділився рецептом бісквітних коржів, які виходять завжди

Варто контролювати випічку простим тестом c допомогою сірника або зубочистки. Повністю пропечене тісто слідів на дереві не залишає. Як правило, для випікання бісквіта для торта досить 25-30 хвилин.

Готове спечене бісквітне тісто має повністю охолонути. Найімовірніше воно незначно осяде, зовсім небагато. Остиглу випічку треба акуратно розрізати на пласти c допомогою великого ножа або будь-якого пристосування.

Кулінар поділився рецептом бісквітних коржів, які виходять завжди

Для приготування торта краще не використовувати запечений верх. Він досить щільний і погано просочується. Верх зріжте, трохи підсушіть і перемеліть в крихту - це прекрасне посипання для бічної частини багатьох тортів.

"Коржі з бісквітного тіста можна просочити сиропами, алкогольним просоченням, навіть рідким варенням. Вони відмінно змащуються кремами або рідким шоколадом. У тісто можна додавати різні ароматні настоянки - рожеву або апельсинову воду, ром або бренді, какао", - рекомендує Сергій.

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