Кулінар поділився рецептом бісквітних коржів, які виходять завжди

Спекти бісквітне тісто - випробування не для людей зі слабкими нервами. Здавалося б, воно складається з простих недорогих інгредієнтів, але домогтися ідеальної текстури - завдання непросте. Кулінар Сергій Джуренко поділився секретом бісквітних коржів, які вже точно у вас вийдуть.

Про це він написав на своєму особистому сайті .

Інгредієнти для тіста:

Яйця - 6-8 шт.

Цукор - 1 стакан

Пшеничне борошно - 1 склянка (130 г)

Рослинна олія (для змазування форми) - 1 ч. л.

Ванільний екстракт, ароматизатор (за смаком), цедра

Покрокове приготування бісквітних коржів

Заздалегідь підготуйте всі інгредієнти. Просійте борошно в окрему миску. Натріть 1-2 ст. л. цедри апельсина або лимона. Яйця заздалегідь витягніть з холодильника, щоб вони нагрілися.

Увімкніть духовку і нагрійте її до 180-200 градусів. Також підготуйте форму, краще розбірну. Застеліть її папером для випічки, змащеною олією, щоб тісто не пристало.

"У тісті для випічки бісквіта ми використовували 2 білки, відокремивши жовтки, і 4 яйця - білок з жовтком. Якщо яйця не найбільші, їх можна використовувати більше. Втім, додатково додати в тісто збиті яйця можна і пізніше, вмішуючи їх в занадто густе тісто", - радить кулінар.

Перелийте яйця в чашу міксера і додайте склянку білого цукру. Влийте рідкий ванільний екстракт. За бажанням можна додати ароматизатор - лимон, апельсин або 1 ст. л. ароматної апельсинової води.

За словами Сергія, є багато варіантів приготування бісквітного тіста. Найпростіший з них - змішування збитих яєць з борошном і цукром. Але часто при такому способі готова випічка осідає.

Можна також окремо збивати жовтки і білки. Жовтки змішайте з борошном і тільки потім в масу вмішайте збиті білки. Вважається, що при такому способі бісквітне тісто виходить пишніше і краще тримає форму.

Міксером збивайте яйця з цукром і ароматизаторами до значного збільшення обсягу і отримання досить густої піни.

Далі всипте склянку борошна і перемішайте міксером. Якщо тісто занадто рідке, додайте ще борошно. Перемішуйте і додавайте борошно поки консистенція вас не влаштує - міксер повинен перемішувати його з деяким зусиллям.

Якщо так вийшло, що тісто занадто тягуче і міксер важко справляється з перемішуванням, не варто додавати в нього воду.

Краще окремо збийте 1-2 яйця до стану піни і вмішайте в тісто. В самому кінці в тісто додайте 1-2 ст. л. цедри лимона або апельсина.

Для отримання більшого обсягу тіста, кількість всіх інгредієнтів треба збільшити пропорційно.

Вилийте тісто у форму, щоб воно заповнило її приблизно на дві третини висоти. Більше лити не треба, при випічці бісквітне тісто збільшується в об'ємі і просто вилізе з форми.

Поставте форму з рідким тістом в добре розігріту духовку. Випікайте бісквіт до 30 хвилин. Зазвичай, якщо духовка нормально пече, через 20 хвилин верх тіста темніє і стає коричневого відтінку.

Варто контролювати випічку простим тестом c допомогою сірника або зубочистки. Повністю пропечене тісто слідів на дереві не залишає. Як правило, для випікання бісквіта для торта досить 25-30 хвилин.

Готове спечене бісквітне тісто має повністю охолонути. Найімовірніше воно незначно осяде, зовсім небагато. Остиглу випічку треба акуратно розрізати на пласти c допомогою великого ножа або будь-якого пристосування.

Для приготування торта краще не використовувати запечений верх. Він досить щільний і погано просочується. Верх зріжте, трохи підсушіть і перемеліть в крихту - це прекрасне посипання для бічної частини багатьох тортів.

"Коржі з бісквітного тіста можна просочити сиропами, алкогольним просоченням, навіть рідким варенням. Вони відмінно змащуються кремами або рідким шоколадом. У тісто можна додавати різні ароматні настоянки - рожеву або апельсинову воду, ром або бренді, какао", - рекомендує Сергій.