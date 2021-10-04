Кулінар поділився рецептом бісквітних коржів, які виходять завжди
Спекти бісквітне тісто - випробування не для людей зі слабкими нервами. Здавалося б, воно складається з простих недорогих інгредієнтів, але домогтися ідеальної текстури - завдання непросте. Кулінар Сергій Джуренко поділився секретом бісквітних коржів, які вже точно у вас вийдуть.
Про це він написав на своєму особистому сайті.
Інгредієнти для тіста:
- Яйця - 6-8 шт.
- Цукор - 1 стакан
- Пшеничне борошно - 1 склянка (130 г)
- Рослинна олія (для змазування форми) - 1 ч. л.
- Ванільний екстракт, ароматизатор (за смаком), цедра
Покрокове приготування бісквітних коржів
Заздалегідь підготуйте всі інгредієнти. Просійте борошно в окрему миску. Натріть 1-2 ст. л. цедри апельсина або лимона. Яйця заздалегідь витягніть з холодильника, щоб вони нагрілися.
Увімкніть духовку і нагрійте її до 180-200 градусів. Також підготуйте форму, краще розбірну. Застеліть її папером для випічки, змащеною олією, щоб тісто не пристало.
"У тісті для випічки бісквіта ми використовували 2 білки, відокремивши жовтки, і 4 яйця - білок з жовтком. Якщо яйця не найбільші, їх можна використовувати більше. Втім, додатково додати в тісто збиті яйця можна і пізніше, вмішуючи їх в занадто густе тісто", - радить кулінар.
Перелийте яйця в чашу міксера і додайте склянку білого цукру. Влийте рідкий ванільний екстракт. За бажанням можна додати ароматизатор - лимон, апельсин або 1 ст. л. ароматної апельсинової води.
За словами Сергія, є багато варіантів приготування бісквітного тіста. Найпростіший з них - змішування збитих яєць з борошном і цукром. Але часто при такому способі готова випічка осідає.
Можна також окремо збивати жовтки і білки. Жовтки змішайте з борошном і тільки потім в масу вмішайте збиті білки. Вважається, що при такому способі бісквітне тісто виходить пишніше і краще тримає форму.
Міксером збивайте яйця з цукром і ароматизаторами до значного збільшення обсягу і отримання досить густої піни.
Далі всипте склянку борошна і перемішайте міксером. Якщо тісто занадто рідке, додайте ще борошно. Перемішуйте і додавайте борошно поки консистенція вас не влаштує - міксер повинен перемішувати його з деяким зусиллям.
Якщо так вийшло, що тісто занадто тягуче і міксер важко справляється з перемішуванням, не варто додавати в нього воду.
Краще окремо збийте 1-2 яйця до стану піни і вмішайте в тісто. В самому кінці в тісто додайте 1-2 ст. л. цедри лимона або апельсина.
Для отримання більшого обсягу тіста, кількість всіх інгредієнтів треба збільшити пропорційно.
Вилийте тісто у форму, щоб воно заповнило її приблизно на дві третини висоти. Більше лити не треба, при випічці бісквітне тісто збільшується в об'ємі і просто вилізе з форми.
Поставте форму з рідким тістом в добре розігріту духовку. Випікайте бісквіт до 30 хвилин. Зазвичай, якщо духовка нормально пече, через 20 хвилин верх тіста темніє і стає коричневого відтінку.
Варто контролювати випічку простим тестом c допомогою сірника або зубочистки. Повністю пропечене тісто слідів на дереві не залишає. Як правило, для випікання бісквіта для торта досить 25-30 хвилин.
Готове спечене бісквітне тісто має повністю охолонути. Найімовірніше воно незначно осяде, зовсім небагато. Остиглу випічку треба акуратно розрізати на пласти c допомогою великого ножа або будь-якого пристосування.
Для приготування торта краще не використовувати запечений верх. Він досить щільний і погано просочується. Верх зріжте, трохи підсушіть і перемеліть в крихту - це прекрасне посипання для бічної частини багатьох тортів.
"Коржі з бісквітного тіста можна просочити сиропами, алкогольним просоченням, навіть рідким варенням. Вони відмінно змащуються кремами або рідким шоколадом. У тісто можна додавати різні ароматні настоянки - рожеву або апельсинову воду, ром або бренді, какао", - рекомендує Сергій.
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