Кулінар поділився "швидким" рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!

Кулінар Сергій Джуренко розповів, як швидко приготувати шарлотку з яблуками за класичним рецептом. Цей пиріг дуже простий і неймовірно смачний. По суті він складається з яєць, борошна, цукру і, звичайно ж, яблук.
Рецептом Сергій поділився на своєму особистому сайті.
Яйця вбийте в глибокий посуд, додайте цукор і ванілін. Збивайте суміш міксером близько семи хвилин. Збивати потрібно досить довго, поки не вийде густа і щільна піна, майже білого кольору, а цукор повністю розчиниться.
Додайте просіяне борошно. Міксером перемішайте все до отримання однорідної маси.
Яблука очистіть від шкірки c серединок, поріжте на тонкі часточки.
Форму для випічки змастіть рослинною олією, всипте в неї трохи борошна, розподіліть борошно по дну і стінкам.
Половину фруктів розкладіть на дно форми в один шар. Розподіліть по всій площі, відразу ж залийте яблука рідким тістом.
Зверху на тісто викладіть другу половину яблук. Щоб пиріг виглядав красиво, можна викласти часточки фруктів фігурно.
Поставте форму з тістом в нагріту до 180 градусів духовку. Випікай в духовці поки скоринка не стане рум'яною. Зазвичай це близько однієї години, максимум 1,5 години.
Посипте шарлотку цукровою пудрою, ріжте і подавайте, коли вона трохи охолоне. Дуже смачно з теплим молоком або вишневим компотом.
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