Кулинар назвал главные секреты нарезания "слезоточивого" овоща

Правильная нарезка – это скорость и комфорт в работе, уровень повара и реально более вкусный результат в блюде. И это касается любого продукта, не только лука.

О том, как правильно нарезать "слезоточивый" овощ, рассказал в Instagram кулинар и ресторатор Владимир Ярославский.

Как правильно нарезать лук

Для того чтобы комфортно резать лук его в первую очередь нужно правильно почистить. Например, для нарезки кубиками есть свой секрет.

Вы должны оставлять плодоножку – на которой держатся все "лепестки" – так луковица лучше держит форму при нарезке Брюнуа – это мелкий кубик со стороной 1-2 мм.

Сначала разрежьте луковицу пополам вертикально до роста, затем отрежьте верхнюю часть и сделайте тоненькие надрезы острой верхней стороной ножа, начиная перпендикулярно надрезы к луковице.

Потом сделайте несколько надрезов параллельно столу и после этого уже отрежьте сами кубики.

Кстати, обрезки не выбрасывайте, а используйте в бульоне и при варке соуса.

Как нарезать лук соломкой

Для начала уберите и верх и плодоножку полностью. Далее режьте луковицу пополам вертикально к росту, потом половинку режьте (не полукольцами, потому что тогда неравномерный результат), а по росту, снова пытаясь первые разы держать нож перпендикулярно поверхности луковицы.

"Такой равномерный результат очень важен в приготовлении лукового супа, большого количества соусов и гарниров", - отметил Ярославский.