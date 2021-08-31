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Кулеба жорстко осадив російського журналіста в США: "можете викласти мою відповідь"

Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба навідріз відмовився відповідати на запитання співробітника російського пропагандистського ресурсу, який намагався взяти у глави МЗС коментар.

Відповідне відео 31 српня з'явилося в мережі.

Кулеба осадив російського журналіста в столиці США Вашингтоні, де відбудеться зустріч президентів двох країн Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Представник росЗМІ підійшов до чиновника, коли він вів бесіду на вулиці, і спробував дізнатися подробиці майбутніх переговорів лідерів України і штатів.

"Та я всього лише одне питання запитаю. Чи буде Росія..." - почав журналіст.

Кулеба навіть не став дослухати й просто відмовився відповідати на будь-які питання представника преси країни-агресора в принципі.

"Я не спілкуюся з російськими ЗМІ з дві тисячі якогось року", - зазначив міністр.

Очевидно, кореспондент "РИА Новости" не зрозумів відмову, і зробив повторну спробу: "Ну, одне питання - Росія буде в порядку чи ні?"

"Я вам відповів", - повторив Кулеба і додав: "Можете викласти мою відповідь".

На цьому розмова була закінчена.

Відео: Дмитро Кулеба відмовився говорити з представником росЗМІ

Раніше повідомлялося, що у паралімпійському комітеті потролили росіян після відмови спортсмена Ігоря Цвєтова фотографуватися з росіянами під час церемонії нагородження.

Нагадаємо, перед цим президент України Володимир Зеленський в США осадив пропагандиста КремльТВ у кулуарах Генасамблеї ООН.

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Дмитро Кулеба