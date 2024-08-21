Куда исчез блогер Волошин и почему в сети говорят о его бегстве из Украины (фото)

Исчезновение из соцсетей

Так, если зайти на страницу инфлюэнсера в Instagram, то можно увидеть, что там практически ничего не осталось. Только его количество подписчиков с отметкой в 1 млн, отмеченнные со звездой фотографии, а также активная ссылка на его отчет по благотворительности.

Скриншоты со страницы Александра в Instagram

Telegram-канал "Гувернантка" также сообщает, что Александр архивировал все свои видео на YouTube-канале. Речь идет о подкасте "Формула Волошина", и теперь их можно найти только на других каналах.

Пост из Telegram-канала "Гувернантка" (Фото: t.me/vasha_guvernantka)

Кроме того, в том же источнике говорится, что ныне известный украинец выбрал "внепубличную испанскую жизнь". Там опубликовали и снимки Волошина, сделанные в самолете и аэропорту Испании.

Можно увидеть, что он был в черной футболке, джинсах и кепке, а на шее виднелись его татуировки.

Фото Александра, появившихся в сети (Фото: t.me/vasha_guvernantka)

Сам инфлюэнсер свое бегство решил никак не комментировать, однако накануне этого он несколько раз устраивал опрос в Telegram-канале касательно мобилизации.

"Вы боитесь, что вас или ваших близких заберут воевать без вашего желания? (анонимно)?", - говорилось в одном из опросов.

Опрос, который устраивал блогер (скриншот)

Скандалы и критика, которые этому предшествовали

В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.

На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".

Волошин в базе "Миротворца" (фото: myrotvorets.center/criminal/)

Сам Александр, узнав такую информацию о себе, был в шоке.

"Я не знаю, как мне реагировать на это, каждый день происходят события, которые делают меня в глазах людей, которые не видели всей ситуации, врагом, и заставляют меня оправдываться", - писал Волошин.

"Не знаю, что дальше делать и что ожидать, но, судя по всему, это далеко не финал. Честно говоря, очень хотелось бы выключить этот страшный фильм и стереть его из памяти… по крайней мере со своей", - также отмечал он.

Александр решил избавиться от публичности (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)

До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого, замечал звезда соцсетей, он стал получать угрозы.

Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали. Однако были и те, кто встал на его сторону.