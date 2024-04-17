Куда отправить ребенка? 10 летних лагерей в Карпатах для отдыха с пользой

Международный лагерь "ЮНИ КЭМП Буковель"

Стоимость путевки - от 21 700 гривен

Лагерь находится в Ивано-Франковской области, в Буковеле. Есть смены по 10 и 12 дней. За одну путевку с 5-разовым питанием придется заплатить 21 700 гривен. В стоимость путевки входит 7 экскурсий, походы, купание в водопадах и у бассейна, развивающая программа.

Территория ограждена и охраняется, на территории - два современных корпуса на 80 мест, два бассейна (крытый и летний), площадка для просмотра фильмов, беседки, спортивные площадки, настольный теннис, батут, СПА зона, чан и паровая баня, сауна, магазин.

Дети размещены в современных комфортных номерах по 2-3-4 ребенка. Во всех номерах есть санузел и душ.

Лагерь "Юни Кэмп Буковель"

Детский лагерь "Карпатский перезвон"

Стоимость путевки - от 21 900 гривен

Этот лагерь находится в селе Велятино Закарпатской области. Смены - по 14 дней, с 5-разовым питанием. Лагерь вмещает до 120 детей - проживание в 3-х этажном отеле и 4 современных шале.

На территории лагеря - два бассейна, зона отдыха с шезлонгами, детский ресторан и кэнди бар, закрытый бассейн с подогревом, концертный зал, зона барбекю, лаундж-зона с качелями, гамаками и пуфами, беседки, арт студия, караоке, два футбольных поля, летний кинотеатр, клуб английского языка, библиотека, площадка для джамп-фитнесса.

В стоимость путевки входят разнообразные секции и кружки, мастер-классы, экскурсия в Хустский Замок.

Лагерь "Карпатский перезвон"

Лагерь "Карпатский источник"

Стоимость путевки - от 10 800 гривен

Лагерь находится в селе Татаров на Прикарпатье. Смены - по 9-10-12 дней с 4-разовым питанием. Размещение в комфортабельных коттеджах по 2-3 человека в номере со всеми удобствами.

В программе - разные конкурсные шоу программы, игры и квесты, английский разговорный клуб, мастер-классы, познавательные экскурсии и походы, спортивные соревнования, творческие кружки, дискотека.

Лагерь "Карпатский источник"

Лагерь "Фристайл"

Стоимость путевки - 26 600 гривен

Лагерь "Фристайл" расположен в селе Косов Ивано-Франковской области. Смена - 14 дней. Дети живут в современных коттеджах - срубах, со всеми удобствами. Питание - 5-разовое. Территория ограждена, есть охрана.

В лагере есть мастерские, спортивные кружки, ивент-программы.

В стоимость путевки входят вечеринки, экспедиция, походы в горы.

Лагерь "Фристайл"

Лагерь "Артек лесной"

Стоимость путевки - от 28 080 гривен

Лагерь находится в Буковеле Ивано-Франковской области. Смена - 14 дней с 5-разовым питанием. Проживание - в комфортабельных деревянных коттеджах, 2-3-местные номера со всеми удобствами.

В стоимость путевки входят мастер-классы, кружки, бассейн, творческие конкурсы и игры, спортивные соревнования, туристические походы, музыкальные занятия, квесты, дискотеки, квадроциклы, экстрим-парк, гребли на лодках, картинг, поход на гору Буковель и на гору Говерла.

Лагерь "Артек Лесной Буковель"

Лагерь "Артек-Прикарпатье"

Стоимость путевки - от 15 400 гривен

Смены по 14 дней, а также смены на 21 день (от 23 100 гривен). В стоимость путевки входят 5-разовое питание, мастер-классы, экскурсии по Трускавцу, спа-центры, тренинг по лидерству, спортивные турниры, разнообразные кружки, стрельба из лука, дискотеки, знакомства с выдающимися людьми.

Размещение в 3-4-местных комнатах со всеми удобствами.

Лагерь "Артек Трускавец"

Лагерь разумного отдыха в Международной зеленой школе

Стоимость путевки - 15 000 гривен

Этот лагерь находится в городе Космач Ивано-Франковской области. Путевка - 14 дней, с 28 июня по 13 июля. Возраст детей: 1-4 класса, 5-7 класса. Лагерь разумного отдыха работает на базе Международной зеленой школы имени Чурюмова, объединяющей всех, кого интересуют эксперименты, наука и инновации. Методика лагеря - STREM (наука, технологии, исследовательская работа, техническое творчество и математика). В этот лагерь можно отправиться вместе с родителями.

В программе лагеря: веселая астрономия, геология, ботаника, физика, школа кино, школа туризма, искусство и математика, интересная математика, мастер-классы местных мастеров, походы в горы.

Размещение в 2-3-местных комнатах с удобствами. 5-разовое питание.

Лагерь разумного отдыха

Англоязычный лагерь "Бояр Кэмп"

Стоимость путевки - от 29 500 гривен (входит трансфер из Львова)

Лагерь находится в городе Яремче Ивано-Франковской области, смены - по 10 дней. С детьми занимаются преподаватели языкового центра и общение в лагере исключительно на английском. 4-разовое питание, игры, походы в горы, развлечения.

Размещение в 2-3-4-местных номерах с удобствами. Есть зона отдыха и бассейн. В программе экскурсии на колесо обзора и тюбинг в Буковеле, этнопарк, прогулка по тропе Довбуша, поход на гору Маковица, мастер-классы, обучение английскому.

Лагерь "Бояр Кемп"

Лагерь "Хеппи Комп"

Стоимость путевки - от 17 800 гривен

Лагерь находится в с. Вижница Черновицкой области. Продолжительность смены - 12 дней. В программе: походы, экскурсии, вечеринки, купание в водопадах, пати у бассейна, интересная развивающая программа, рафтинг, лазертаг, экскурсия в Верховину, курс блогерства, арт клуб, клуб украинских традиций, клуб японской философии,

Размещение в двух современных корпусах, в 4-х местных номерах с удобствами, 5-разовое питание.

Лагерь "Хеппи комп"

Сказочный лагерь "Хогвартс"

Стоимость путевки - от 14 700 гривен

Лагерь расположен в селе Яблуница Ивано-Франковской области (возле Буковеля). Путевки - по 10 дней. Дети будут проживать в удобных номерах по 2-3 ребенка. В каждом номере есть удобства. На территории есть бассейн с подогревом, зал для проведения занятий, беседки, зона для костра. Питание - 4-разовое.

В программе: распределение по факультетам (со шляпой), волшебная палочка, волшебная программа, лидерские программы, экскурсии, обзорный подъемник в Буковеле, прогулка на катамаранах, турнир по боулингу, экскурсия на Полонину Перцы, в Яремче и Гедзо-парк, поход в горы, развлечения в бассейне, спортивные игры.

Лагерь Хогвартс