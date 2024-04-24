Куда поехать на выходные с детьми в Киевской области: 5 идей для душевного отдыха

Зоопарк "ХІІ місяців"

Этот зоопарк станет отличным местом для семейного отдыха. Дети смогут не только увидеть много экзотических животных, но и некоторых из них покормить. Для особо любознательных можно заказать экскурсию.

Кроме животных, малышам точно понравится и "замок" на территории, который очень напоминает диснеевский. Также поблизости расположены детские площадки, рестораны, озеро для рыбалки и многочисленные места для отдыха со статуями, дорожками и невероятными видами.

Зоопарк расположен в селе Демидов, ул, Вербовая, 79.

Стоимость билетов:

взрослый - 400 грн

детский 3-6 лет - 250 грн, до 3-х лет - бесплатно

Зоопарк "ХІІ місяців" (фото: https://12.org.ua)

Парк "Киевская Русь"

В парке воссоздан культурный и архитектурный образ Детинца Киева V-XIII веков в его исторических размерах. Территория парка составляет 10 га. Здесь дети и взрослые могут погрузиться в славное прошлое нашей страны и больше узнать об истории родного края, ведь в парке все воспроизведено на основе научных фактов.

Посетители парка могут пройти мастер-классы по историческому фехтованию, гончарному искусству, кузнечному делу, а также насладиться конной прогулкой, прогулкой в экипажах, а еще научиться верховой стрельбе из лука.

Парк расположен в Обуховском районе в селе Копачев.

Стоимость входных билетов:

взрослый билет - 150 грн

детский билет - 80 (в выходные 100 грн)

Парк "Киевская Русь" (скриншот)

Дендропарк Добропарк

Ландшафтный парк предлагает множество разнообразных локаций, которые меняются в зависимости от времени года. Сейчас самое время насладиться тюльпановыми полями, а уже в июне начнется сезон лаванды. При посещении парка учтите, что территория действительно очень большая, поэтому для того, чтобы ее обойти, нужно выделить несколько часов.

Кстати, в парке можно поселиться в глемпинге, стоит такая услуга от 1 500 грн в сутки. Летом также работает бассейн без подогрева.

Добропарк расположен в селе Мотыжин, Макаровский район.

Стоимость билетов:

взрослый (от 14 лет) - 400 грн

детский билет (дети 5-14 лет) - 300 грн

дети до 4 лет - бесплатно

льготный билет - 300 грн

Комплекс "Долина страусов"

В семейном экопарке в Ясногородке расположена самая большая в Украине страусиная ферма. В ней насчитывается около 500 птиц. Здесь можно заказать вип-экскурсию и узнать все о выращивании страусов.

На территории комплекса действует крафтовая лавочка, где можно приобрести сувениры на память. Среди продукции сумочки и кошельки из кожи страуса, магниты, брелоки, игрушки. Также можно купить полуфабрикаты с мясом страуса.

На территории есть много детских аттракционов и бассейновый комплекс.

Экопарк находится в селе Ясногородка, ул. Подлесная, 32.

Стоимость билетов:

взрослый от 15 лет - 300 грн/выходные, 200 грн/будни

детский от 3 до 14 лет - 250 грн/выходные, 180 грн/будни

семейный билет - 2 взрослых и 1 ребенок - 750 грн/выходные, 500 грн/будни

Семейный экопарк Ясногородка (фото: yasnogorodka.com.ua/ostrich)

Этнографический комплекс "Українське село"

В этнографическом комплексе есть музей, экзотическая теплица, мангальные комплексы, сауна с бассейном. Для малышей можно заказать мастер-классы, а для взрослых - квесты. Также на территории есть мини-зоопарк и детские площадки. В комплексе можно остаться на ночь, арендовав отель.

Парк расположен в Бучанском районе в селе с. Бузовая, ул. Дмитриевская, 1.

Стоимость билетов на музейную экспозицию (без экскурсовода) - 6 домов/

1 человек - 80 грн.

Этнокомплекс "Українське село" (фото: etno-selo.com.ua)