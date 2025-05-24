Куда пойти во Львове? 5 кафе и ресторанов, которые рекомендует Тарас Стадницкий: список для гастротура

Во Львове кофейни встречаются чаще, чем аптеки, а советы от звезд относительно гастролокаций - настоящий must-have для ценителей атмосферы. И если рекомендации дает сам Тарас Стадницкий - Володька из "VIP Тернополь" - стоит прислушаться.
Актер назвал читателям РБК-Украина (проект Styler) 5 любимых львовских заведений, где любит завтракать, обедать, пить кофе или просто зависать с ноутбуком. Здесь нет чрезмерной модности - только душа, атмосфера и хорошая еда.
FESTrepublic
Это не просто ресторан или концерт-холл - это целый микромир для тех, кто хочет больше, чем просто поужинать. В 2025 году !FESTrepublic остается главным креативным пространством Львова. Днем здесь можно уютно пообедать, вечером - послушать живую музыку, попасть на электронную вечеринку или стендап-шоу.
В ресторане - современная кухня с локальными акцентами: бургеры с фермерским мясом, авторские стейки, хоспер-меню, крафтовое пиво.
Кофейня "Галка"
"Галка" на улице Ковжуна, 4 - это классика львовской кофейной культуры. Здесь все по-честному: свежий молотый кофе (преимущественно собственной обжарки), старые деревянные столы, керамические чашки и звук ложечки по тарелке с сырником.
В 2025 году "Галка" переживает новую волну популярности среди львовян, которые устали от "инстаграмных" кофеен.
"Цукор"
Кафе, которое пользуется популярностью среди молодых львовян.
Здесь готовят фирменные завтраки, подают блины, авокадо-тосты, супы и лимонады. Идеальный вариант для уютного бранча или обеда в легкой, креативной атмосфере.
"Сицилійський дворик"
Настоящий кусочек Италии в центре Львова. Ресторан, где готовят пиццу на тонком тесте, пасту с морепродуктами и другие блюда средиземноморской кухни, и где царит действительно теплая атмосфера.
Это идеальное место для тех, кто ценит уют, хорошую еду и спокойный вечер в центре Города Льва.
"Промінь"
"Промінь" на улице Академика Гнатюка, 15 - это кафе для тех, кто любит тишину и кофе без суеты. Минимализм в интерьере, фильтр-кофе, вкусные десерты, хорошие завтраки - здесь все продумано для спокойного начала дня.
Заведение небольшое, но очень уютное. Идеально подходит, если хочется "отключиться" от шума центра, посидеть с ноутбуком или книгой.
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