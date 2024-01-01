Куда пойти в Киеве в январе для поддержания праздничного настроения детей и взрослых

Мавка Шоу на ВДНХ

До 7 января на ВДНХ зрителей будет радовать легендарное "Мавка Шоу". Это новое современное шоу для всей семьи. Невероятный хореографический спектакль, созданный по мотивам любимого украинского мультипликационного фильма "Мавка. Лісова пісня".

Динамические танцы, хореография и акробатика, от которой перехватывает дух и, конечно, история добра и зла, которую так любят дети, а взрослые узнают в жизни. Очаровательная история Мавки оживает на сцене, сочетая классику и современность.

Это не просто шоу, которое, кстати, сопровождается только голосом рассказчика, а настоящее путешествие в мир украинской мифологии, полный эмоций и впечатлений.

Дети до трех лет могут посетить бесплатно в сопровождении одного из родителей с одним билетом.

Мавка Шоу (фото: пресс-служба локации)

Резиденция Санты на ВДНХ

Резиденция Санты до 7 января ждет юных гостей, чтобы погрузить их в увлекательные новогодние приключения. Любимые эльфы будут встречать маленьких посетителей и готовят для них музыкальное чудо, которое покорит сердца детей и взрослых.

Увлекательные приключения объединят детей и взрослых в общем веселье, которое наполнит энергией и хорошим настроением на долгое время.

Детям до пяти лет бесплатный вход в сопровождении родителя с одним билетом.

Резиденция Санты (фото: пресс-служба локации)

Парк иллюминаций. ILLUMINARIUM. Магия света

ILLUMINARIUM обещает взрослым и детям незабываемую атмосферу новогоднего настроения и отдыха, где каждый может проникнуть в мир настоящих детских сказок и праздничного чуда.

Парк удивит посетителей иллюминированными тоннелями и арками, где каждый может создать уникальные фото, прогуливаясь по арт-пространству вплоть до 18 февраля.

Парк иллюминаций (фото: instagram.com/illuminarium.ua)