Куда и как жаловаться, если выявили нарушение языкового закона: инструкция

Как оформить жалобу о нарушении языкового закона

Для того чтобы оперативно обработали ваше обращение относительно нарушений Закона о государственном языке, нужно оформить жалобу должным образом.

В жалобе необходимо указать:

фамилию, имя, отчество и место жительства

выложить суть жалобы

указать электронный почтовый адрес (в электронной жалобе), на который заявителю может быть направлен ответ, номер телефона или сведения о других средствах связи с ним

письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты, при электронном обращении это не обязательно

"Жалоба, поданная без соблюдения указанных требований, не подлежит рассмотрению", - отмечают в ведомстве.

Какие нюансы учесть

"Чтобы ускорить скорость и повысить качество рассмотрения жалобы, в ней должна быть указана информация о субъекте (юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель, должностное лицо или работник и т. п.), действия или бездействие которого обжалуются (наименование юридического лица или физического лица-предпринимателя, регистрационные данные из государственных реестров (ЕГРПОУ/ИН), контактные данные, сведения о конкретных должностных лицах или работниках)", - отмечают в ведомстве.

Все необходимые сведения содержатся в счетах-фактурах, накладных, фискальных чеках, других платежных документах или в уголках потребителя.

Обязательно нужно указать дату, время, место (адрес) события. И по возможности предоставить доказательства подтверждения: фото-, видео-, аудиозаписи, любые другие данные, которые могут подтвердить факт правонарушения.

Куда подавать жалобу

Для оформления жалобы к Уполномоченному достаточно обратиться к соответствующим должностным лицам предприятия непосредственно или через телефоны "горячей линии", электронную почту, электронные формы на интернет-представительствах, другие имеющиеся каналы коммуникации.

Подать жалобу о нарушении права на получение информации или услуг на государственном языке можно по почте по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный 12, Уполномоченному по защите государственного языка. Или заполните форму по ссылке.

В ведомстве подчеркивают, что четкая фиксация нарушений, наличие весомых доказательств позволит и корректно составленная жалоба поможет более эффективно провести предусмотренные законодательством меры государственного контроля.