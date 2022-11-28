Куда деваются носки? Раскрыт секрет стиральной машины, о котором вы не знали
Многие пользователи стиральных машин сталкиваются с проблемой исчезновения пары носок после стирки. Куда же они деваются?
Американка по имени Кэти Хинц на YouTube раскрыла этот секрет и объяснила, куда же девается этот предмет одежды.
Куда деваются носки в стиральной машине
Как оказалось, носки проскальзывают в щель между дверцей и барабаном.
Кэти Хинц раскрыла публике страшную тайну стиральной машины, которая, видимо, "съедала" и ваши носки! Когда ее муж разобрал переднюю часть стиральной машины, она потеряла дар речи. Она и представить себе не могла, что однажды увидит такое зрелище. Девушка также нашла давно потерянное белье, мелочь и даже кредитную карту.
Как носки оказываются в щели?
Это происходит из-за износа уплотнения, отделяющего барабан от остальной части стиральной машины. Таким образом, мы теперь понимаем, что все носки и другие предметы были засосаны в щель уплотнителя водоворотом во время циклов стирки.
Как сохранить стиральную машину всегда чистой и исправной?
Именно поэтому, чтобы избежать подобных проблем и сохранить производительность вашей стиральной машины, частая очистка остается неизбежной. Вот несколько советов, как содержать стиральную машину в чистоте и избавляться от неприятных запахов.
Избегайте перегрузки барабана
Перегружая барабан, вы не только мешаете ему правильно выполнять свою работу, но даже рискуете повредить некоторые вещи. Не говоря уже о возможном исчезновении ваших носков. Важно оставить место для надлежащей циркуляции воды и движения одежды.
Вентиляция барабана
Очень многие из нас делают ошибку, закрывая дверцу машинки после стирки. Этого не нужно делать.
Если вы не хотите вызвать появление плесени и бактерий, необходимо держать дверцу барабана открытой, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Таким образом, барабан сможет эффективно вентилироваться и должным образом сушиться.
Очищайте отсек для моющих средств
Каждые два месяца не забывайте вынимать отсек для моющих средств и тщательно промывать его теплой водой. Обязательно удалите все отложения остатков моющих средств (особенно порошка), ответственных за образование накипи и известкового налета. Вам необходимо время от времени проверять его, чтобы предотвратить скопление грязи, которая может повлиять на работу вашего устройства.
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