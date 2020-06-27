Куди з України можна полетіти вже сьогодні: список всіх країн

Відпочинок за кордоном України (ілюстративне фото: canva.com)

Відпочинок за кордоном з України 2020 доступний вже сьогодні

Полетіти відпочивати за кордон з України можна вже відсьогодні – з 27-го червня межі Тунісу відкриті для українців та інших держав. Ще через три дні – з 1 липня – відкриються кордони Туреччини. Повний список країн, де можна буде відпочити цього літа, а також умови перетину кордону – читайте в нашій статті.

Цілий ряд країн вже прийняв рішення про відкриття своїх кордонів для українських туристів. Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму в офіційному Telegram-каналі.

Вже відсьогодні, 27 червня, українці можуть відправитися засмагати в Туніс, однак існують певні умови: для в'їзду в країну потрібно буде пройти тестування на коронавірус (по прибуттю в аеропорт). При цьому в Туреччину планують пускати без самоізоляції та тестування вже з 1 липня.

Серед інших країн, які готові прийняти українців – Албанія, США, Ірландія і Сербія. Обмежень на кордоні у вигляді обов'язкового тестування або примусової самоізоляції не передбачено.

За умови дотримання карантину протягом 14 днів українці можуть відвідати Великобританію і Білорусь.

Особливі умови для туристів з України створила Чорногорія: для в'їзду туди потрібне проведення ПЛР тесту на COVID-19 в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO / IEC 17025. Експрес-тест не підходить. Тест повинен бути зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття (мова саме про здачу аналізу, а не про отримання результатів). Результати тесту повинні бути роздруковані. При цьому українців просять не їхати в Чорногорію на автомобілі через те, що Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія формально досі забороняють транзит по своїй території.

Такі країни, як Кіпр, Грузія й Греція планують відкрити свої кордони для українців тільки після поліпшення епідеміологічної ситуації.

Коли ситуація з коронавірусом в Україні покращиться, можливість відкриття кордонів для українців розглянуть Кіпр, Грузія і Греція.

А ось ті, хто приїжджає в Україну з країн "червоної зони", повинні проходити обсервацію 14 днів. Мандрівники з "зелених країн" можуть безперешкодно в'їжджати при наявності страхового поліса.

Раніше ми писали, у скільки обійдеться відпочинок у Кирилівці 2020.

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Автор: Киселева Анна