Куди піти у Києві: Зимова країна, ДахаБраха і інші яскраві шоу грудня

Куди піти у Києві у грудні - в добірці Styler (колаж РБК-Україна)

Найкращі, яскраві та незабутні концерти і розваги останнього місяця зими в Києві - в добірці Styler

Грудень – той самий місяць, коли озираєшся на минулі дванадцять і дивуєшся тому, скільки всього сталося. Але ще більше вражає кількість cправ, які потрібно встигнути до Нового Року. З подарунками і листівками для друзів кожен розбереться сам, ми ж підготували топ-заходів, які рекомендуємо відвідати в грудні.

Якщо вимірювати середню величину за шкалою крутості, перший зимовий місяць – вдасться аж ніяк не холодним: повернення українських рок-героїв O.Torvald, візит сонячних латишів Brainstorm, відкриття зимового парку на ВДНГ і ще багато всього цікавого!

O. Torvald

Stereo Plaza, 5 грудня (квитки)

Творча відпустка пішла O.Torvald на користь. Гурт повернувся на сцену з оновленим складом, новим подвійним альбомом на 16 пісень "Diler Kaifu" і бажанням відвоювати колишню популярність. Фронтмен Женя Галич обрав вірний напрямок для розвитку своєї групи – тексти стали куди більш дорослими і серйозними, а звук жорсткішим, драйвовим. Старі шанувальники оцінять більш зрілий стиль улюбленого колективу, а для нових слухачів – це найбільш підходящий момент, щоб ознайомитися з дискографією O.Torvald і приєднатися до значних розмірів фан-базі.

O.Torvald

ДахаБраха

Палац Спорту, 6 грудня (квитки)

Влад Троїцький, ГогольФест, театр "Дах" і його музичні філії – фрік-кабаре DakhDaughters і арт-гурт ДахаБраха – головні ньюзмейкери останніх років в області української культури. ДахаБраха взагалі давно перестала бути просто музичним гуртом з ухилом в український фольклор. Вони стали образом сучасної української музики на світовій карті. Музиканти представляють Україну на кращих фестивалях світу, з’являються в саундтреках до популярних серіалів і збирають найбільші зали у себе на батьківщині.

ДахаБраха

Зимова країна 2019-2020

ВДНГ, з 7 грудня по 1 березня, вхід на територію вільний (подробиці)

П'ятий рік поспіль територія парку ВДНГ перетвориться на величезний тематичний парк-фестиваль "Зимова країна", де аж до весни будуть виконувати бажання дорослих і дітей. Розваг в кожному році стає все більше: каток просто неба, ярмарок та фудкорт, тюбінгової гірки, екстремальні атракціони, резиденція Діда Мороза, "Різдвяна Фабрика Бажань", замок крижаних скульптур і багато-багато іншого. Все розраховано на те, щоб створити у відвідувача чарівне святковий настрій.

Зимова країна 2019-2020

НЕАНГЕЛЫ13

Палац "Україна", 11 грудня (квитки)

Дві прекрасні дівчини Слава і Вікторія з гурту "НеАнгели", відомі своїми унікальними голосами. Цього року дует вирішив порадувати шанувальників двійнім передноворічним подарунком — новим альбомом "13" і концертами в його підтримку. Так, здавалося б, нещасливе і неангельске число обернулося для всіх чимось хорошим.

НЕАНГЕЛИ

Соловій Христина

Atlas, 12 грудня (квитки)

Представниця нового покоління української музики Христина Соловій не часто балує слухачів концертами. Але нарешті виконавиця оголосила, що записала довгоочікуваний альбом своїх пісень і відправляється в тур Україною. Це означає, що пора потурбуватися про квитки, які закінчуються вельми стрімко. Це буде ніжний фольклорний виступ, на який варто завітати, щоб зарядитися чимось добрим і теплим перед настанням зовсім зимових холодів.

Соловій Христина

Brainstorm

Caribbean Club, 12 грудня (квитки)

Латиська група Brainstorm вийде на сцену Caribbean Club, щоб зіграти кращі хіти за свою 30-річну історію, включаючи знамениту "Maybe", яку багато хто знає напам'ять. У команди давно утворився тісний емоційний зв'язок з українськими шанувальниками, тому концертні зали на їх виступах завжди заповнені. Нова програма називається "30 музичних історій", і кожну з них музикантам допоможе розкрити музика.

Brainstorm

Гапочка

Caribbean Club, 17 грудня (квитки)

Переможці всесвітнього музичного чемпіонату Global Battle of the Bands інді-електронний дует Гапочка виступлять з презентацією альбому "Необхідна". Перший сингл "Чую" вийшов на початку літа, але сам альбом вийде тільки напередодні концерту, так що ви ще встигаєте послухати, вибрати улюблені пісні й вивчити їхні тексти напам'ять. Не варто забувати й про трьох попередніх альбомах "Етап", "Електроакустіка" і "Лови мої слова".

Гапочка

Різдвяна Фабрика Бажань

ВДНГ, павільйон 2, до 19 січня (квитки)

Чарівний павільйон "Різдвяної Фабрики Мрій" на території ВДНГ починає втілювати в життя мрії маленьких гостей. Незалежно від віку відвідувачам тут обіцяють провести екскурсію по казковому виробництву, на якому працюють казкові ельфи. Десь там, серед масивних декорацій, знаходиться те саме місце, де створюють ялинкові іграшки. Взяти участь в цьому процесі можуть всі гості, а в кінці забрати одну кульку з побажанням з собою, щоб прикрасити їм домашню ялинку!

Різдвяна Фабрика Бажань

Виставка "Всесвіт Тіла"

ВДНГ, павільйон 4, до 19 січня (квитки)

"Всесвіт Тіла" – виставка, про яку вже, напевно, чули всі кияни та гості столиці. Більш того, експозицію двічі продовжували у зв'язку з її популярностю. Ще б пак, ця виставка – пізнавальна, захоплююча, моментами здатна шокувати і навіть змінити уявлення людини про крихкість власного здоров'я.

Виставка "Всесвіт Тіла"