Куди піти у Києві: кращі концерти і вистави березня

Афіша заходів на березень 2020 в Києві (фото: pixabay.com)

Заходи березня в Києві – у добірці Styler

В календарі залишилося зовсім небагато днів до весни. Звичайно, природа може підкинути нам сюрпризів і в березні, але все одно не покидає відчуття, що зима вже позаду. А разом з сонячними днями нас будуть радувати і численні арт-події першого весняного місяця.

Ненсі

Національний палац мистецтв "Україна"

05 березня, 19:00 (квитки)

У 1983 році молодий поет і музикант Анатолій Бондаренко з Донецької області створив групу "Хобби", з якою досить довго та вдало гастролював по обласних концертних майданчиках. На початку 90-х років колектив розпався, і в 1992-му Бондаренко набрав новий склад музикантів та придумав для групи назву "Нэнси" – на честь дівчини-іноземки, в яку він колись, іще підлітком, закохався в піонерському таборі. Записаний того ж 1992 року альбом "Дым сигарет с ментолом" зробив групу однією з найпопулярніших на території колишнього СРСР, а також серед російськомовної діаспори по всьому світу. Усього за майже 30 років "Нэнси" випустила більше 20 альбомів та виграла безліч музичних конкурсів і нагород, а на офіційному каналі YouTube NensiTV більш ніж 140 мільйонів переглядів кліпів та відео з концертів.

До Міжнародного жіночого дня улюблений колектив представить грандіозне весняне шоу, в якому прозвучать нові композиції та хіти "Дым сигарет с ментолом", "Чистый лист", "Отель", "Черный кадиллак", "Туман-туман", "Как любил я тебя" та багато інших.

Про що мовчать чоловіки, або Дикун Forever

Центр культури та мистецтв МВС України

07-08 березня, 19:00 (квитки)

Defending the Caveman – одна з найуспішніших вистав у світовій історії, яка має рекорд за тривалістю гри на Бродвеї (з часу прем'єри 1996 року зіграно понад 700 разів) та входить до Книги театральних рекордів як найтриваліше сольне шоу. Сценарій створено за п’єсою американського психолога, актора й коміка Роба Беккера, яку перекладено 35 мовами, а постановки йдуть на сценах 45 країн.

Українські глядачі побачать цю гучну історію під назвою "О чем молчат мужчины, или Дикарь Forever". Це несамовитий і прекрасний у своїй відвертості монолог одного актора про зіткнення між чоловічим і жіночим світами та способи зрозуміти й налагодити взаємодію між ними. У головній ролі – відомий театральний та кіноактор Дмитро Суржиков.

"Друга Ріка" – концерт до 15-річчя альбому "Рекорди"

ATLAS

7 березня, 19:00 (квитки)

26 квітня 2005 року вийшов третій альбом гурту "Друга Ріка", який називався "Рекорди". Диск мав найбільшу кількість композицій, які згодом стали хітами, а пісня "Так мало тут тебе" 32 тижні перебувала на вершині українських хіт-парадів.

Нині, через 15 років після виходу цієї платівки, вона лишається актуальною і звучить так, ніби її представлено лише вчора.

За словами лідера гурту Валерія Харчишина, сама назва задумувалася ними не як "рекорди" у звичному значенні слова, а як відповідник слова "записи", яке тоді здавалося банальним. І хоча альбом дійсно став рекордним за кількістю продажів і здобув велику популярність, не всі композиції з "Рекордів" за ці роки виконувалися активно, деякі з них, здається, чекали слушного моменту, щоб отримати нове прочитання і сприйняття. Зокрема, такі концептуальні речі, як "Сам собі острів", "Шоу", "Падали" та "Секс на драйв" на той час виявилися непростими як для слухачів, так і для самих виконавців. А тепер, упевнені, музиканти, все буде інакше, адже вони всі разом виросли і зможуть якнайповніше відчути справжню групу "Друга Ріка".

7 березня 2020 року наші улюбленці вийдуть на сцену клубу ATLAS, щоб зіграти "Рекорди" наживо й повністю вперше за 15 років. І запрошують усіх шанувальників згадати минуле, щоб познайомити його з майбутнім.

The 69 Eyes

ATLAS

11 березня, 19:00 (квитки)

Фінські рокери, відомі своїми готичними баладами, цього року відзначають 30-річчя гурту, і в рамках ювілейного світового туру відвідають Україну. У вересні 2019-го музиканти випустили свій новий, вже 12-й, альбом – West End. Власний стиль у музиці The 69 Eyes визначають як гот-н-рол, по суті це суміш глем-року та готик-року. Новий диск створено в найкращих традиціях "вампірської" тематики колективу – артисти впевнені, що наш світ неминуче рухається в бік свого знищення, а їхній альбом стане божевільним танцем на руїнах планети. Усіх, хто хоче приєднатися до похмурого святкування "смерті Всесвіту", запрошують на містичну вечірку від The 69 Eyes на чолі з їхнім фронтменом Юркі Ліннанківі.

Театр "Київ Модерн-балет" – "Жінки в ре-мінорі" і "Довгий різдвяний обід"

Київський театр опери і балету для дітей та юнацтва

14 березня, 19:00 (квитки)

Два одноактні балети від театру "Київ Модерн-балет" – колективу, який отримав 5 премій "Київська пектораль" за найкращі вистави року та активно гастролює в Україні й за кордоном.

На створення вистави "Жінки у ре мінорі" Раду Поклітару надихнула легендарна композиція Йоганна Себастьяна Баха – концерт №1 для клавіру з оркестром/ре мінор. Балетмейстер назвав її трагічною історією про неіснуючу жіночу дружбу, яка є приводом для розгортання надзвичайно складних багатофігурних композицій та пронизливих дуетних фрагментів. За сюжетом тут діє 17 головних героїнь, і партії жінок виконують чоловіки.

"Довгий різдвяний обід" – це балет-роздум про життя кількох поколінь родини Байярдів, що показано через зустрічі на різдвяних обідах. У процесі святкування перед публікою постають головні герої та їхні долі. Люди помирають, не залишаючи по собі нічого, за що їх би згадували наступні покоління, і спонукають глядачів замислитися, чи вони хоч трохи відрізняються від персонажів. Ця вистава про швидкоплинність життя і про те, що не варто наповнювати його марними справами, а пам’ятати, який дорогоцінний наш час на Землі.

Rock Symphony

Національний палац мистецтв "Україна"

20-22 березня, 19:00 (квитки)

Грандіозне шоу, створене продюсерською компанією "Альянс Шатро" у 2015 році, в якому на сцені виступають симфонічний оркестр, рок-гурт і хор. Цей надзвичайно потужний концерт звучить як цілісний твір, композиції змінюють одна одну непомітно, а глядачі несподівано для самих себе стають учасниками дійства разом із 160 артистами, задіяними у програмі. Шоу вже 5 років проходить з аншлагами в багатьох країнах світу, адже чудове виконання, майстерня сценографія та шикарні спецефекти викликають неймовірні емоції в аудиторії будь-якого віку.

З 20 до 22 березня на сцені Національного палацу мистецтв "Україна" компанія представить нову програму у двох відділеннях з антрактом.

Світові зірки аргентинського танго

Київський національний академічний театр оперети

23 березня, 19:00 (квитки)

27 березня у світі відзначається День театру. До цього свята та в рамках міжнародного туру у столиці відбудеться бенефіс видатних майстрів пристрасного аргентинського танцю. На сцені Київського національного академічного театру оперети в супроводі італійського танго-оркестру Tango Spleen Orquesta виступлять всесвітньо відомі танцюристи, багаторазові чемпіони світу Сімоне Фаччіні та Джоя Аббалле. Ця харизматична пара давно завоювала любов глядачів своїми віртуозними номерами, сповненими пристрасті та водночас романтичними.

Також на глядачів чекає сюрприз – у вечорі танцю візьме участь іще один незрівнянний артист, аргентинський хореограф та викладач Еміліо Корнехо, який багато років поспіль є одним із найкращих на світовій сцені.

Танцювальний вечір пройде за підтримки посольства Аргентинської Республіки в Україні. Глядачів потішать насиченим живим звуком, вишуканою музикою та чудовим вокалом.

Балет Autobiography. Компанія Уейна МакГрегора

Міжнародний центр культури і мистецтв

29-30 березня, 19:30 (квитки)

Компанія Studio Wayne McGregor успішно працює з 1992 року, а її керівник постійно експериментує з жанрами та налагоджує співпрацю з науковцями й технічними спеціалістами для створення своїх новітніх постановок. Вейн МакГрегор відомий у всьому світі завдяки прогресивним ідеям, які він уже багато років послідовно впроваджує в мистецтві класичного балету. У 2006 році він став хореографом-резидентом Королівського балету Великої Британії, причому Вейн – перший прихильник жанру контемпорарі серед балетмейстерів, що працювали на цій посаді. Також славетний британець ставить хореографію для багатьох балетних труп світу, для кіно та інших мистецьких проєктів.

Цієї весни Вейн МакГрегор уперше приїде до України. На сцені Міжнародного центру культури та мистецтв видатний хореограф представить створений у 2017 році балетний спектакль "Автобіографія". Ця вистава для автора особлива, адже в основу сюжету покладено хореографічні портрети в поєднанні з науковим розшифруванням генетичного коду МакГрегора. Таким чином, співавторами "Автобіографії" є видатні вчені-генетики. Музику написала молода артистка Jlin, яка ще на так давно працювала на металургійному комбінаті, а нині вважається однією з найвідоміших електронних музикантів.