Куди піти у Києві у червні: найяскравіші і незабутні концерти

Червень 2019 буде щедрим на круті концерти, цікаві міські фестивалі та інші яскраві івенти. Про найкращі події першого літнього місяця Styler розповість у спеціальній збірці.

VIDEOZHARA

Арт-завод Платформа

8-9 червня, 12:00

Вартість: 449-1899 грн (придбати квитки)

VIDEOZHARA повертається і запрошує всіх на надзвичайно хайповий фестиваль для YouTube / Instagram-блогерів та їх підписників. 8 і 9 червня, Арт-завод Платформа, 15 тематичних зон, 9 сцен, десятки тисяч людей та кілька сотень провідних вітчизняних блогерів: XO Life, Катя Адушкін, Олена Венум, Влад Папір "А4", Настя Гонцул, Halber, Pupsi Kira, Eugene Sagaz і багато-багато інших! Крім того, гостей фестивалю чекають музичні і танцювальні шоу, б'юті-заходи, батли між блогерами, спортивні-геймерські змагання і спеціальна дитяча зона з цікавими іграми. Приходьте на найграндіознішу подію у світі українського YouTube-ком'юніті!

VIDEOZHARA

Літо на ВДНГ

Травень-вересень, з 10:00 (інформація та розклад)

Найкрутіше місце в столиці для сімейного відпочинку відкриває новий сезон міських розваг. Хто хоче отримати порцію вражень і насолодитися чудовим простором ВДНГ, яке цього літа перетвориться в головну пікнік-зону Києва? Розваг більш ніж достатньо: виступи музикантів, стендап-коміків, кінопокази та dj-сети, фудкорти, бари, спортивні локації і дитячі майданчики – все, що тільки може запропонувати сучасній людині європейське місто. Розклад заходів, фестивалів та інших можливих івентів, а також всю необхідну інформацію, ви можете знайти на сайті проекту.

Літо на ВДНГ

Cigarettes After Sex

'Atlas

14 червня, 20:00

Вартість: 990-2090 грн (придбати квитки)

У червні 2017 року вийшов перший повноцінний студійний альбом американської поп-рок групи Cigarettes After Sex, яка до цього більшу частину своєї творчості розміщувала у соціальних мережах. Ефект миттєвий – на батьківщині альбом визнали одним з кращих записів року, у Великобританії платівка зайняла друге місце у списку незалежних релізів. І популярність групи зростає з кожним днем, з кожним випущеним релізом, з кожним посяганням на тему кохання і жанр ембієнт-музики. Повільні, тягучі, сексуальні та мінімалістичні, навіть на живих виступах, де слухачів нічого зайвого не відволікає від головного – від музики. З поверненням до Києва, Cigarettes After Sex!

Cigarettes After Sex

Білі ночі

Арт-завод Платформа

14 червня, 20:00

Вартість: 550-650 грн (придбати квитки)

Літо – це вечірки під відкритим небом, музичні фестивалі, спілкування, відпочинок і веселощі. Якщо горіти, то яскраво, так яскраво, щоб ніч стала яскравіше за найспекотніший день. Вже який рік поспіль на арт-заводі Платформа проходить захід, що якнайкраще підходить для наших амбітних бажань – "Білі ночі" повертаються! Вам пощастило стати свідком природного явища, що характерне для районів, близьких до Полярного кола – але для Києва це одна з найулюбленіших вечірок: більше 100 артистів різних напрямків, 5 танцполів, фото- і чілаут-зони, маппінг і світлові інсталяції в дусі кращих європейських тусовок, п’янкі коктейлі, смачна їжа та найгарніші люди – і все це лише частина свята, яке відбудеться 14 і 15 червня!

Білі ночі

Maruv

Stereo Plaza

14 червня, 20:00

Вартість: 590-2990 грн (придбати квитки)

Українська співачка Maruv встигла прославитися, випустити два альбоми, отримати рекордну кількість номінацій українських музичних премій, вийти з гордо піднятою головою переможницею зі скандалу навколо національного відбору до конкурсу "Євробачення" і підкорити з новим альбомом половину європейських чартів. Кліп на мега-хітовий "Dunk Groove" зібрав вже більше 111 мільйонів переглядів, та й інші відео користуються вірусною популярністю серед шанувальників. І вся ця слава обрушилася на Maruv ще навіть до першого сольного виступу, який вперше відбудеться 14 червня у найкрутішому концертному майданчику Києва – Stereo Plaza.

Maruv

Tokio Hotel

'Atlas

17 червня, 20:00

Вартість: 1399-2999 грн (придбати квитки)

На момент заснування Tokio Hotel у 2001 році, учасникам гурту було не більше 12-14 років – але їх колектив став музичним феноменом Німеччини та набув світової слави. А все почалося з місцевого конкурсу талантів у музичному клубі, де, як це завжди трапляється, випадково опинився відомий продюсер. Сьогодні Tokio Hotel святкують 15 років на сцені, та ця нагода співпала з релізом нового альбому “Melancholic Paradise” – які сюрпризи чекають нас 17 червня у клубі Atlas? Музиканти дорослішають, так само як їх фанати, тому цікаво почути як еволюціонував один з найвідоміших у 2000-х гуртів у світі.

Tokio Hotel

Макс Корж

Стадіон "Динамо"

20 червня, 19:00

Вартість: 499-549 грн (придбати квитки)

Білоруський співак і автор пісень Макс Корж цілком заслужено користується всенародною любов'ю. У його музиці є щось більше, ніж просто пацанська лірика, а історія успіху самого артиста надихає багатьох шанувальників на власні звершення. Якщо відкинути всі особисті симпатії, то на поверхні все одно залишиться виконавець, здатний завести цілий стадіон фанатів і влаштувати їм кращу вечірку у житті, а це багато чого варте! Настав час Києву випробувати це на власному досвіді, але для цього не забудьте прийти 20 червня до стадіону "Дінамо"!

Макс Корж

Нагадаємо, що в липні в Києві втретє відбудеться одна з найбільш пам'ятних музичних подій — UPark Festival.