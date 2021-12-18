Як і куди організувати поїздку з дітьми в зимові свята, щоб сподобалося всім: поради експерта

Знавець дала корисні поради щодо вибору місць для подорожей з дітьми, підготовки до поїздок, і вказала на ряд організаційних нюансів, які слід враховувати, щоб задоволення від відпочинку розділили всі члени сім'ї.

Як організувати поїздку

"Коли ви плануєте якусь подорож, потрібно враховувати інтереси кожного члена родини, а не тільки дітей", - звернула увагу експерт.

Вона рекомендує спробувати всі види транспорту для поїздки та навіть методом "проб і помилок" обрати найбільш комфортний для вашого випадку.

Разом з тим варто звернути увагу, що дитині дуже важко більше ніж 3 години перебувати в автокріслі, тому потрібно робити зупинки, щоб вона побігала.

"Навіть малюків до 1 року не варто тримати в кріслі понад 1,5 години. Зараз на окремих заправках вже навіть є дитячі майданчики, де малюки можуть побігати. Коли старші діти, то з собою вже можна брати ігри, корисні смаколики", - каже Матвєєва.

Вона додала, що з особистого досвіду дійшла висновків, що з маленькими дітьми найзручніше подорожувати поїздом - там малюки можуть побігати, витягнути ноги, і нормально поспати вночі.

А ось дітям шкільного віку легше дається довга дорога, проте їм важлива компанія, сказала досвідчена мандрівниця. Так, вона радить брати в поїздки з ними їхніх друзів або сусідів.

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Матвєєва зазначила, що зараз в засніжених Карпатах в цей передсвятковий період панує чарівна атмосфера, і можна "об'єднати активний відпочинок і насолоду різдвяною казкою".

Однак, як додала експерт, при плануванні подорожі в гори з дітьми потрібно враховувати житлові умови й те, як туди дістатися.

Так, квитки зараз розбирають, як гарячу "Київську перепічку", а в плані пошуків житла фахівець радить використовувати тільки офіційні ресурси та не гнатися за дешевизною.

"... Особливо якщо просять ще скинути завдаток. Дуже багато історій в Україні, коли люди залишаються ні з чим", - попередила Матвєєва.

При поїздках всією сім'єю в західні області вона також радить звернути увагу на термальні джерела, а ось великі гірськолижні курорти, на її переконання, не дуже підійдуть.

"Зараз дуже багато гарно облаштованих джерел, коли ви можете насолодитися і готелем, і поплавати з дитиною в басейні. Принагідно можна й покататися на лижах, проте з дітьми я раджу обирати невеликі гірськолижні курорти. Якщо у вас дитина ще не катається, то не варто їхати в Буковель. Є багато курортів - Ізки, Плай, Жденієво - маленьких, але там дуже і дешевше, і комфортніше з маленькою дитиною, не буде натовпу", - пояснює експерт.

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