Куди не можна ходити, щоб не заразитися коронавірусом: відповідь лікаря

Коронавірус з найбільшою вірогідністю можна підхопити в місцях найбільшого скупчення людей. Йдеться про такі заходи, як концерти, футбольні матчі, великі весілля.

Висока ймовірність підхопити хворобу і у транспорті. Але поїздки для більшості людей неминучі, а от від походу на концерт або спортивне змагання можна утриматися, вважає головний лікар одного з медичних діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький, пише ТСН.

Медик каже, що масові заходи давно треба було заборонити або хоча б обмежити кількість людей.

"Я і від лікарів чую, і від людей, дуже багато можуть інфікуватися навіть в транспорті. Ви розумієте, як лікарі їдуть, наприклад, на роботу. Що вони, може, пішки йдуть? Явно, що ні. Всі мають автомобілі? Ні. Як добираються на роботу медсестри і санітарки? Напевно, не на власних автомобілях. Відповідно, вони заходять в громадський транспорт і мають там шанс заразитися частіше. Але, звичайно, це така вимушена річ, яку просто так не змінити. А ось, що держава могла б забезпечити раніше - це зупинку концертів, футбол, великих весіль (хоча б обмежити кількість гостей)", - стверджує медик.

А от весілля, ювілеї та інші приватні масові заходи варто святкувати в колі близьких людей.

"Ми ж не проти, щоб було весілля, але щоб святкування не робили більше ніж на 10 осіб. Збирається тільки одні близькі родичі - немає питань. А у нас відбувається святкування 100 осіб, потім 50 з них захворіли, 20 - потрапили до лікарні. А якщо таких весіль 3-4, то на другий тиждень ми маємо більше 50 хворих у лікарні", - розповів Тарас Жиравецький.

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