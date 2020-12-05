Куда нельзя ходить, чтобы не заразиться коронавирусом: ответ врача

Коронавирус с наибольшей вероятностью можно подхватить в местах наибольшего скопления людей. Речь идет о таких мероприятиях, как концерты, футбольные матчи, большие свадьбы.

Высока вероятность подхватить болезнь и в транспорте. Но поездки для большинства людей неизбежны, а вот от похода на концерт или спортивное соревнование можно воздержаться, считает главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, пишет ТСН.

Медик говорит, что массовые мероприятия давно нужно было запретить или хотя бы ограничить количество людей.

"Я и от врачей слышу, и от людей, очень многие могут инфицироваться даже в транспорте. Вы понимаете, как врачи едут, например, на работу. Что они, может, пешком идут? Явно, что нет. Все ли имеют автомобили? Нет. Как добираются на работу медсестры и санитарки? Наверное, не на собственных автомобилях. Соответственно, они заходят в общественный транспорт и имеют там шанс заразиться чаще. Но, конечно, это такая вынужденная вещь, которую просто так не изменить. А вот, что государство могло бы обеспечить раньше - это остановку концертов, футбол, больших свадеб (хотя бы ограничить количество гостей)", - утверждает медик.

А вот свадьбы, юбилеи и другие частные массовые мероприятия стоит праздновать в кругу близких людей.

"Мы же не против, чтобы были свадьбы, но чтобы празднования ни делали более чем на 10 человек. Собирается только одни близкие родственники - нет вопросов. А у нас происходит празднование на 100 человек, затем 50 из них заболели, 20 - попали в больницу. А если таких свадеб 3-4, то на вторую неделю мы имеем более 50 больных в больнице", - рассказал Тарас Жиравецкий.

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