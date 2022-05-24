Куди можна вкласти гроші, щоб не прогадати, і чи варто це взагалі робити?

Купівля військових облігацій або депозити

Гривневі накопичення, враховуючи всі наявні ризики, включаючи інфляційні та девальваційні, краще не зберігати вдома або на звичайному банківському рахунку, вважає фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький.

"Краще покласти на депозит на 6-12 місяців (зараз відсоткові ставки коливаються на рівні 6-10%). Під час воєнного стану 100% вкладів держава гарантує у повному обсязі, а після воєнного стану - до 600 тисяч гривень.

Ще кращим варіантом буде купити військові облігації. Є можливість придбати як короткострокові (на 3-6 місяців), так і довгострокові - на понад 1 рік. Відсоткова ставка за ними становить 9,5-11% в залежності від термінів вкладу. А отриманий дохід не буде оподатковуватися", - розповів він.

Також фахівець рекомендує накопичення в доларах або євро покласти на депозит в банк або теж є можливість купити валютні ОВДП.

Купівля валюти або вкладення в корпоративні облігації

Під час війни краще купити іноземну валюту, і краще тут підійде долар США, ділиться думкою експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський та додає, що потім кошти в готівці доречно тримати при собі.

"Можна також спробувати інвестувати гроші за кордон. Проте, зараз Нацбанк встановив низку обмежень на грошові перекази за кордон та вивезення готівки.

Також розгортається світова фінансова криза, яка вже призвела до суттєвого падіння фондового ринку. Тому інвестиції в акції виглядають ризиковано", - розповів він.

Аналітик звернув увагу на можливість вкладати в надійні корпоративні облігації, прибутковість за якими останнім часом зросла.

"Але варто пам'ятати, що криза призведе до зростання кількості дефолтів. Через війну суттєво зросли ціни на нафту та продовольство. У світі очікується продовольча криза. Тому вкладення коштів в пшеницю та інші продовольчі товари, а також енергоносії може принести чималі доходи. Для цього підійдуть товарні ф'ючерси та спеціалізовані інвестиційні фонди.

Що стосується України, то тут, поки триватиме війна, ризики для інвестування залишаються дуже високими. Можна дуже легко втратити гроші", - резюмував він.

Криптовалюта, фондовий ринок і акції

Деякі експерти рекомендують вивчити можливість диверсифікації активів і вкладення в криптовалюту.

Так, на думку бізнес-аналітика та автора книг на тему управління та організації бізнесу Олександра Висоцького, зараз три основних напрямки для інвестування: криптовалюта, нерухомість і фондовий ринок.

"На криптовалюті можна заробити, але тільки якщо ви є експертом. Тобто точно знаєте, що відбуватиметься на цьому ринку завтра. Якщо ви не розумієте, що впливає на зростання і падіння крипти, то будете втрачати гроші...

У порівнянні з криптовалютами, фондовий ринок та акції легше спрогнозувати. Бо на це впливають економічні процеси, які може простежити будь-хто. Наприклад, Netflix опублікували звіт, де сказали, що кількість їх підписників зменшиться. І хоча це невелика кількість користувачів сервісу, така новина впливає на ціну акцій", - говорить він.

Експерт радить тим, у кого немає власного бізнесу, інвестувати в акції, а ось підприємцям - вкладати гроші в розвиток свого бізнесу, проекти.

"Ви отримаєте у 2-3 рази більше фінансового результату, ніж при інвестуванні у крипту, нерухомість або акції. Під час кризи несистемні компанії зачиняються. А ті, що вкладають у розвиток, зможуть забрати їх частину ринка та перемогти", - пояснює він.

Офіційний представник однієї з провідних світових бірж для торгівлі криптодеривативами Глеб Джоут виділяє кілька активів, до яких, на його думку, слід придивитися.