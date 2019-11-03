Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)

Військові ЗСУ незадоволені харчуванням в армії (фото: РБК-Україна)

Харчування українських військових погіршився

Деякі частини ЗСУ скаржаться на якість харчування військовослужбовців. Раніше військових годували краще, ніж зараз. Про це заявив військовий Олександр Грім на своїй сторінці в Facebook, який також надав відповідні фотографії.

Грім розповів, що метаморфози у сфері харчування військових ЗСУ відбулися після того, як Міністерство оборони програло суди з постачальниками, і зараз солдати отримують харчування, яке було до реформ.

Харчування в армії (фото: facebook.com/grom.alex.grom)

"Деякі запитують, як же так? Військовий податок 1,5% не прибрали, куди йдуть кошти??? Можливо, на переозброєння? Або на облаштування нових позицій? Не знаю. Але бачу факт: хто не хоче годувати свою армію, той буде годувати скоро чужу", - зазначив Грім.

Харчування в армії (фото: facebook.com/grom.alex.grom)

Користувачі мережі також обурені таким станом справ.

Кому там лимони або фрукти не подобалися? Тепер задоволені? Це, я так розумію за словами нового МО, вони переводять армію на показники НАТО?

Справедливості заради, на фото - харчування у військовій частині, яка не перейшла на каталог. Ті, хто каталозі, їдять як і раніше нормально;

Несправедливо, коли солдати в різних в/ч харчуються по-різному. Це дискримінація;

53-ю як годували за старою розкладкою, так і годують;

Це ще добре, що на фото є виделки і ножі. Один раз сходила на обід - вражень на все життя. Все потрібно їсти тільки ложкою, суп, кашу, м'ясо, рибу, масло. Серветок немає, руки після риби-витирати об себе. Ось таке харчування. 73 зробили самі себе;

Нічого не змінилося!

Я півроку тому провела сина на строкову службу. Годують третьосортним навіть не м'ясом, а салом з жилами. Ну каші, супи. Ще моєму нормально, тому що у нього гастрит, то жили відкине, а пісну кашу з'їсть. А іншим хлопцям? Всіх зібрали і пояснили по каталог.

Скріншоти з Facebook

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