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Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)

STYLERЖиття    03.11.2019 - 18:07
Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)
Військові ЗСУ незадоволені харчуванням в армії (фото: РБК-Україна)

Харчування українських військових погіршився

Деякі частини ЗСУ скаржаться на якість харчування військовослужбовців. Раніше військових годували краще, ніж зараз. Про це заявив військовий Олександр Грім на своїй сторінці в Facebook, який також надав відповідні фотографії.

Грім розповів, що метаморфози у сфері харчування військових ЗСУ відбулися після того, як Міністерство оборони програло суди з постачальниками, і зараз солдати отримують харчування, яке було до реформ.

Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)

Харчування в армії (фото: facebook.com/grom.alex.grom)

"Деякі запитують, як же так? Військовий податок 1,5% не прибрали, куди йдуть кошти??? Можливо, на переозброєння? Або на облаштування нових позицій? Не знаю. Але бачу факт: хто не хоче годувати свою армію, той буде годувати скоро чужу", - зазначив Грім.

Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)

Харчування в армії (фото: facebook.com/grom.alex.grom)

Користувачі мережі також обурені таким станом справ.

  • Кому там лимони або фрукти не подобалися? Тепер задоволені? Це, я так розумію за словами нового МО, вони переводять армію на показники НАТО?
  • Справедливості заради, на фото - харчування у військовій частині, яка не перейшла на каталог. Ті, хто каталозі, їдять як і раніше нормально;
  • Несправедливо, коли солдати в різних в/ч харчуються по-різному. Це дискримінація;
  • 53-ю як годували за старою розкладкою, так і годують;
  • Це ще добре, що на фото є виделки і ножі. Один раз сходила на обід - вражень на все життя. Все потрібно їсти тільки ложкою, суп, кашу, м'ясо, рибу, масло. Серветок немає, руки після риби-витирати об себе. Ось таке харчування. 73 зробили самі себе;
  • Нічого не змінилося!
  • Я півроку тому провела сина на строкову службу. Годують третьосортним навіть не м'ясом, а салом з жилами. Ну каші, супи. Ще моєму нормально, тому що у нього гастрит, то жили відкине, а пісну кашу з'їсть. А іншим хлопцям? Всіх зібрали і пояснили по каталог.

Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)

Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)

Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)

Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)

Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)

Куди йдуть кошти? Їжа бійців ЗСУ обурила мережу (фото)

Скріншоти з Facebook

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