Кубок Дмитра Комарова: на Танцях з зірками назріває перший скандал

Учасниця Танців з зірками 2019 Надія Матвєєва образилася на Влада Яму через пост в Instagram
На шоу Танці з зірками 2019 розгорається перший скандал. Причиною став пост судді шоу Влада Ями, у якому він запропонував обрати серед учасників 1 випуску 3 сезону проекту на 1+1 зіркового учасника, який має отримати "Кубок Дмитра Комарова" через найгірший виступ.
У своєму пості в Instagram Влад Яма опублікував фото трьох учасників, які під час першого прямого ефіру Танців з зірками набрали найменшу кількість балів. Серед них співак Дзідзьо, актор Михайло Кукуюк та ведуча Надія Матвєєва.
"Отже, як і обіцяв, опитування - перед вами (Влад Яма пообіцяв опублікувати опитування під час прямого ефіру на 1+1 - ред.). Хто з шановних зірок, на вашу думку, за результатами першого тижня (!) має отримати "Кубок Дмитра Комарова"?.. Відповіді (цифру) пишіть в коментарях", - написав професійний танцівник.
Учасники Танців з зірками-претенденти на "Кубок Дмитра Комарова" за версією Влада Ями (instagram.com/vladyama_official)
На цю публікацію однією з перших відреагувала Матвєєва.
"Шановний суддя Танців з зірками Влад Яма спочатку поставив нашій парі найнижчу оцінку (і я зауважила в прямому ефірі, що це вважаю справедливим, бо недосконало станцювала). Потім у себе на сторінці Влад влаштував "жартівливе" опитування стосовно здібностей деяких учасників. І цього я, як не дивно, не зрозуміла!" - написала Матвєєва у Instagram.
Надія Матвєєва (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
Також телеведуча звернулася до своїх підписників.
"Як вважаєте, Влад Яма таким чином намагається мотивувати мене до кращих танців, чи воліє швидше позбавити Танці з зірками такої незграби (на його думку) як я? Або ваш варіант", - відзначила учасниця шоу.
Користувачі в соціальних мережах у переважній більшості вважають, що Яма "перегнув палицю" своїм опитуванням.
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Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Нагадаємо, що одна з фавориток проекту Олена Кравець на Танці з зірками 2019 зробила відверту заяву під час прямого ефіру.