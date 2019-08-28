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Кубок Дмитра Комарова: на Танцях з зірками назріває перший скандал

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Учасниця Танців з зірками 2019 Надія Матвєєва образилася на Влада Яму через пост в Instagram

На шоу Танці з зірками 2019 розгорається перший скандал. Причиною став пост судді шоу Влада Ями, у якому він запропонував обрати серед учасників 1 випуску 3 сезону проекту на 1+1 зіркового учасника, який має отримати "Кубок Дмитра Комарова" через найгірший виступ.

У своєму пості в Instagram Влад Яма опублікував фото трьох учасників, які під час першого прямого ефіру Танців з зірками набрали найменшу кількість балів. Серед них співак Дзідзьо, актор Михайло Кукуюк та ведуча Надія Матвєєва.

"Отже, як і обіцяв, опитування - перед вами (Влад Яма пообіцяв опублікувати опитування під час прямого ефіру на 1+1 - ред.). Хто з шановних зірок, на вашу думку, за результатами першого тижня (!) має отримати "Кубок Дмитра Комарова"?.. Відповіді (цифру) пишіть в коментарях", - написав професійний танцівник.

Учасники Танців з зірками-претенденти на "Кубок Дмитра Комарова" за версією Влада Ями (instagram.com/vladyama_official)

На цю публікацію однією з перших відреагувала Матвєєва.

"Шановний суддя Танців з зірками Влад Яма спочатку поставив нашій парі найнижчу оцінку (і я зауважила в прямому ефірі, що це вважаю справедливим, бо недосконало станцювала). Потім у себе на сторінці Влад влаштував "жартівливе" опитування стосовно здібностей деяких учасників. І цього я, як не дивно, не зрозуміла!" - написала Матвєєва у Instagram.

Надія Матвєєва (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Також телеведуча звернулася до своїх підписників.

"Як вважаєте, Влад Яма таким чином намагається мотивувати мене до кращих танців, чи воліє швидше позбавити Танці з зірками такої незграби (на його думку) як я? Або ваш варіант", - відзначила учасниця шоу.

Користувачі в соціальних мережах у переважній більшості вважають, що Яма "перегнув палицю" своїм опитуванням.

  • Надія, Ви дуже добра та світла людина. А то, що він пише, що не робить йому честі. Ми за Вас вболіваємо.
  • Влад Яма вважає себе "великим суддею". Згадайте, як він ображав Лесю, це як мінімум неетично робити, те що він робить, не по чоловічому, а де повага? Можна вказати на помилку і недоліки з толерантністю, а не єхидством. А Ви, Надя, велика молодець, пишаюся Вами. І ще. Собаки гавкають, а караван іде.
  • Гумор ми розуміємо, і посміятися любимо, але, можливо, опитування не зайшло, бо зірки тільки починають танцювати? Вони дуже стараються, не у кожного виходить... Владе, ми вас дуже любимо. Краще підтримайте їх, будьте добріші. Як колись. А посміятися ми зможемо з ваших завжди влучних жартів і гостреньких коментарів Катерини.

Скриншот коментарів

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Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Нагадаємо, що одна з фавориток проекту Олена Кравець на Танці з зірками 2019 зробила відверту заяву під час прямого ефіру.

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