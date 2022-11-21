Какую прическу лучше выбрать в 20 и 50 лет: будете выглядеть стильно и молодо

Для правильного ухода за волосами, кроме регулярного мытья, важно время от времени подстригать кончики.

В частности, чтобы выбрать правильную прическу, нужно учитывать несколько факторов, например форму лица и цвет волос. К тому же некоторые прически способны омолодить или даже наоборот, немного прибавить возрасту.

Идеальная прическа в 20 лет

Длинные волосы

Иметь длинные шелковистые волосы - мечта каждой девушки. За исключением того, что оно требует тщательного ухода, чтобы сохранить свой блеск и объем.

20-летняя девушка с длинными волосами будет смотреться стильно и красиво.

Бахрома

Независимо от того, какого цвета волосы, эта стрижка очень популярна, поскольку подчеркивает черты лица.

Если нет желания отстригать длину, но разнообразить образ все же хочется, то стрижка Бахрома справится с этой задачей. Парикмахер просто остригает волосы спереди по бокам, оставляя длинные локоны без изменений.

Можно выбрать короткую, длинную, прямую или асимметричную челку в соответствии с вашими вкусами и индивидуальностью.

Стрижка "Бахрома"

Какую стрижку выбрать в 30 лет

Каре

Каре уже несколько лет остается очень популярным вариантом. Эта стрижка придает изысканный и элегантный вид. Поэтому она идеально подходит для тех, кто имеет сильный характер и не стесняется самоутверждаться.

Стрижка "каре"

Волосы до плеч

Если вы не любите сильно короткие волосы, то можно подстричь их до плеч. Эту стрижку можно накрутить на легкие локоны, тогда она будет выглядеть еще красивее.

Идеальная прическа в 40 лет

Боб каре

Такая стрижка придает образу неповторимую свежесть и привлекательность. Также можно покрасить волосы в другой цвет, чтобы освежить и изменить образ кардинально.

Стрижка "боб каре"

Волнистая Пикс

Независимо от формы вашего лица такая стрижка подойдет каждой женщине. В частности, такой образ можно украсить красивыми серьгами, и это сделает вас более гламурной и сексуальной.

Стрижка "волнистая Пикс"

Какую стрижку выбрать в 50

Короткие волосы

Как известно, короткие волосы способны омолодить лицо. Некоторые женщины без колебаний решаются на короткую и стильную стрижку. Такая стрижка всегда остается в моде.

Стрижка короткие волосы