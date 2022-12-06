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Какую воду полезнее пить: врач дает важное объяснение

Какая вода более полезна для организма (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вода является основным и незаменимым веществом в нашем организме и стоит на страже здоровья и красоты. Чтобы она приносила только пользу организму, нужно знать разницу между жесткой и мягкой водой.

Об этом рассказал уролог Роман Валецкий в Instagram.

Что известно о жесткой воде

В частности все уже заметили, что в одном типе воды мыло мылится хуже. Тогда это значит, что это жесткая вода.

По словам врача, жесткость воды определяется концентрацией растворенных солей щелочноземельного металла, кальция и магния.

Жесткость водопроводной воды может отличаться не только между разными регионами, но также может изменяться в течение года.

Согласно рекомендациям ВОЗ, жесткая вода определяется высшим содержанием карбоната кальция (СаСОЗ).

Почему воду называют мягкой

Мягкую воду называют при содержании до 60 мг/л СаСОЗ, вода с содержанием от 120 до 180 мг/л определяется как вода средней жесткости, тогда как содержание 180 мг/л СаСО3 - к очень жесткой.

"Карбонат кальция распадается на кальций и карбонат в пищеварительном тракте, поэтому свободный кальций становится биодоступным и может вносить значительный вклад в суточное потребление кальция", - говорится в сообщении.

Врач говорит, что в одном из исследований учение оценили влияние потребления жесткой воды (255 мг/л) на изменение параметров мочи 18 пациентов, у которых раньше образовывались кальций оксалатные камни.

В результате у всех пациентов, пивших жесткую воду наблюдалось увеличение концентрации кальция (но не оксалата) по сравнению с питьем мягкой воды.

Также врач отметил, что с увеличением жесткости воды происходит увеличение концентрации цитрата и магния, что оказывает защитный эффект от камнеобразования.

Отмечается, что при кальций оксалатных камнях сильное ограничение потребления кальция не полезно - его должно быть в среднем 1000-1200 мг в сутки.

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