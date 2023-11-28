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Какую рыбу лучше всего вводить в рацион, чтобы получить максимум пользы: список от нутрициолога

Вторник 28 ноября 2023 11:16
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Какую рыбу лучше всего вводить в рацион, чтобы получить максимум пользы: список от нутрициолога Какую рыбу лучше вводить в рацион (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Анастасия Голобородько

Полноценный рацион должен включать в себя разнообразную рыбу. Желательно ее есть два-три раза в неделю. Большей популярностью пользуются дикие виды, но выращенные в искусственных условиях также могут быть очень полезными.

О том, какую рыбу нужно вводить в рацион, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Какую рыбу лучше вводить в рацион

"В дикой рыбе мы ценим природную окружающую среду и ее органический корм. В фермерской - боимся, что рыба может быть напичкана комбикормами, отходами жизнедеятельности рыб, медикаментами и получать мало кислорода", - говорит эксперт.

Хотя аквакультуры бывают качественными. Такую рыбу выращивают в огороженных участках океана, ее кормят натуральными рыбками/жиром/планктоном.

"В рацион следует вводить разную рыбу. Разнообразие любых экологически чистых продуктов в пище - залог осознанного подхода к своей тарелке. Искусственно выращенная рыба есть только у хороших, проверенных поставщиков. Стоит интересоваться, читать этикетки и гуглить производителей. Качество часто подкрепляется сертификатами и фото с производства", - говорит Голобородько.

Дикая рыба растет в природной среде и на натуральном корме морей и океанов. Такая рыба может быть не столь упитанной и красивой, как фермерская.

Список дикой рыбы, которую следует вводить в рацион:

  • сельдь
  • скумбрия
  • тресковые (пикша, минтай, щепа)
  • лосось с определенных территорий (Аляска, Норвегия - голец, кета, горбуша)
  • тунцы (накапливают металлы, не часто)
  • махи-махи (накапливают металлы, не часто)
  • марлиновые
  • сайда
  • анчоусы, килька, салака
  • камбала
  • сибас (50/50 - природная популяция и штучное выращивание)
  • горный сиг, форели (50/50 природная популяция и штучное выращивание)

Список рыб и морепродуктов, которые часто выращивают в аквакультурах:

  • лососевые (атлантический лосось, семга)
  • тилапия
  • пангасиус
  • форель, сиг
  • сибас
  • дорадо
  • креветки, раки
  • сом
  • толстолобик
  • амуры
  • карп
  • осетровые
  • устрицы, мидии, гребешки

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