Какую рыбу лучше всего вводить в рацион, чтобы получить максимум пользы: список от нутрициолога
Полноценный рацион должен включать в себя разнообразную рыбу. Желательно ее есть два-три раза в неделю. Большей популярностью пользуются дикие виды, но выращенные в искусственных условиях также могут быть очень полезными.
О том, какую рыбу нужно вводить в рацион, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
Какую рыбу лучше вводить в рацион
"В дикой рыбе мы ценим природную окружающую среду и ее органический корм. В фермерской - боимся, что рыба может быть напичкана комбикормами, отходами жизнедеятельности рыб, медикаментами и получать мало кислорода", - говорит эксперт.
Хотя аквакультуры бывают качественными. Такую рыбу выращивают в огороженных участках океана, ее кормят натуральными рыбками/жиром/планктоном.
"В рацион следует вводить разную рыбу. Разнообразие любых экологически чистых продуктов в пище - залог осознанного подхода к своей тарелке. Искусственно выращенная рыба есть только у хороших, проверенных поставщиков. Стоит интересоваться, читать этикетки и гуглить производителей. Качество часто подкрепляется сертификатами и фото с производства", - говорит Голобородько.
Дикая рыба растет в природной среде и на натуральном корме морей и океанов. Такая рыба может быть не столь упитанной и красивой, как фермерская.
Список дикой рыбы, которую следует вводить в рацион:
- сельдь
- скумбрия
- тресковые (пикша, минтай, щепа)
- лосось с определенных территорий (Аляска, Норвегия - голец, кета, горбуша)
- тунцы (накапливают металлы, не часто)
- махи-махи (накапливают металлы, не часто)
- марлиновые
- сайда
- анчоусы, килька, салака
- камбала
- сибас (50/50 - природная популяция и штучное выращивание)
- горный сиг, форели (50/50 природная популяция и штучное выращивание)
Список рыб и морепродуктов, которые часто выращивают в аквакультурах:
- лососевые (атлантический лосось, семга)
- тилапия
- пангасиус
- форель, сиг
- сибас
- дорадо
- креветки, раки
- сом
- толстолобик
- амуры
- карп
- осетровые
- устрицы, мидии, гребешки
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